Chándal de fútbol con capucha Nike Dri-FIT Inglaterra - Niño/a

Materiales reciclados
Inglaterra
Chándal de fútbol con capucha Nike Dri-FIT - Niño/a
Este producto está fabricado con fibras de poliéster 100 % reciclado.
Confeccionado con un suave tejido Knit y con tecnología de capilarización del sudor, este chándal clásico de Inglaterra mantiene la comodidad para jugar durante todo el día.
- Color mostrado: Blanco/Speed Red/Work Blue/Obsidian
- Modelo: IH1896-100
Inglaterra
Confeccionado con un suave tejido Knit y con tecnología de capilarización del sudor, este chándal clásico de Inglaterra mantiene la comodidad para jugar durante todo el día.
Detalles del producto
- Chaqueta con dobladillo y puños elásticos
- Bolsillos laterales
- 100 % poliéster
- Lavar a máquina
- De importación
- Color mostrado: Blanco/Speed Red/Work Blue/Obsidian
- Modelo: IH1896-100
Talla y ajuste
- La modelo usa la talla M y mide 4'6"/137 cm
- El modelo usa la talla M y mide 137 cm
- Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
- Guía de tallas
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
Método de fabricación
- El poliéster reciclado empleado en los productos Nike procede de botellas de plástico recicladas que se limpian, se desmenuzan y se convierten en pellets. A continuación, los pellets se transforman en el hilo nuevo de alta calidad que se utiliza en nuestros productos, para proporcionar un rendimiento máximo con un menor impacto en el medioambiente.
- Además de reducir los residuos, el poliéster reciclado reduce las emisiones de carbono hasta un 30 % en comparación con el poliéster virgen. Nike recupera una media anual de 1.000 millones de botellas de plástico de vertederos y canales.
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