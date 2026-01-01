Materiales reciclados
Nike Challenger
Pantalón corto de tejido Woven - Niño
Quieres que siempre esté listo para cualquier desafío, y por eso eliges la equipación adecuada para él. La tecnología Dri-FIT se combina con paneles laterales de malla para capilarizar el sudor y mantener la frescura cuando el juego se intensifica. Además, el bolsillo trasero abierto sirve para tener el móvil a mano, pero sin estobar.
- Color mostrado: Smoke Grey/Negro
- Modelo: IV6162-084
Nike Challenger
Quieres que siempre esté listo para cualquier desafío, y por eso eliges la equipación adecuada para él. La tecnología Dri-FIT se combina con paneles laterales de malla para capilarizar el sudor y mantener la frescura cuando el juego se intensifica. Además, el bolsillo trasero abierto sirve para tener el móvil a mano, pero sin estobar.
Ventajas
- Tejido ligero que capilariza el sudor para mantener la transpirabilidad y la comodidad.
- Cordón de fijación rápida para ceñir la cintura elástica sobre la marcha.
- Bolsillo abierto en la parte posterior para llevar el teléfono sin ocupar mucho espacio.
- Paneles laterales de malla para una mayor ventilación cuando el partido se intensifica.
Detalles del producto
- Detalles de diseño reflectante
- Este producto no está diseñado para su uso como equipo de protección individual (EPI)
- 100 % poliéster
- Lavar a máquina
- De importación
- Color mostrado: Smoke Grey/Negro
- Modelo: IV6162-084
Talla y ajuste
- Modelo: talla S y 142 cm de altura
- Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
- Guía de tallas
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
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