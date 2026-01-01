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Nike Challenger Pantalón corto de tejido Woven - Niño - Smoke Grey/Negro

Materiales reciclados

Nike Challenger

Pantalón corto de tejido Woven - Niño

29,99 €
Smoke Grey/Negro
Psychic Blue/Anthracite
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Click and Collect disponible al pasar por caja

Quieres que siempre esté listo para cualquier desafío, y por eso eliges la equipación adecuada para él. La tecnología Dri-FIT se combina con paneles laterales de malla para capilarizar el sudor y mantener la frescura cuando el juego se intensifica. Además, el bolsillo trasero abierto sirve para tener el móvil a mano, pero sin estobar.


  • Color mostrado: Smoke Grey/Negro
  • Modelo: IV6162-084

Nike Challenger

29,99 €

Quieres que siempre esté listo para cualquier desafío, y por eso eliges la equipación adecuada para él. La tecnología Dri-FIT se combina con paneles laterales de malla para capilarizar el sudor y mantener la frescura cuando el juego se intensifica. Además, el bolsillo trasero abierto sirve para tener el móvil a mano, pero sin estobar.

Ventajas

  • Tejido ligero que capilariza el sudor para mantener la transpirabilidad y la comodidad.
  • Cordón de fijación rápida para ceñir la cintura elástica sobre la marcha.
  • Bolsillo abierto en la parte posterior para llevar el teléfono sin ocupar mucho espacio.
  • Paneles laterales de malla para una mayor ventilación cuando el partido se intensifica.

Detalles del producto

  • Detalles de diseño reflectante
  • Este producto no está diseñado para su uso como equipo de protección individual (EPI)
  • 100 % poliéster
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Smoke Grey/Negro
  • Modelo: IV6162-084

Talla y ajuste

    • Modelo: talla S y 142 cm de altura
    • Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
  • Guía de tallas

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

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