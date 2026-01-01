Carlos Alcaraz
Camiseta de tennis NikeCourt Dri-FIT - Hombre
Muestra tu pasión por Carlos Alcaraz mientras participa en el torneo más reñido de Nueva York. Esta camiseta, equipada con tecnología de capilarización del sudor, te ayuda a mantener la transpirabilidad dentro y fuera de la pista.
- Color mostrado: Burgundy Ash
- Modelo: IM6121-647
Carlos Alcaraz
Muestra tu pasión por Carlos Alcaraz mientras participa en el torneo más reñido de Nueva York. Esta camiseta, equipada con tecnología de capilarización del sudor, te ayuda a mantener la transpirabilidad dentro y fuera de la pista.
Ventajas
- La tecnología Nike Dri-FIT repele el sudor de la piel para agilizar la evaporación y ayudar a mantener la transpirabilidad y la comodidad.
- Detalles inspirados en el baloncesto que rinden homenaje a la rica tradición de este deporte en la ciudad.
- Combinación de algodón para un tacto suave y cepillado.
Detalles del producto
- 57 % algodón/43 % poliéster
- Lavar a máquina
- De importación
- Color mostrado: Burgundy Ash
- Modelo: IM6121-647
Talla y ajuste
- Modelo: talla M y 188 cm de altura
- Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
- Guía de tallas
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
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