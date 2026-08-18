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Buenas valoraciones
Nike Calm 2.0 Chanclas - Hombre - Linen/Linen/Linen

Nike Calm 2.0

Chanclas - Hombre

49,99 €
Linen/Linen/Linen
Negro/Negro/Negro
Diffused Blue/Diffused Blue/Diffused Blue
Coconut Milk/Coconut Milk
Moon Particle/Moon Particle
Fir/Gum Medium Brown
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Camina con la máxima comodidad y confort con estos zuecos. El diseño minimalista de estas chanclas de espuma suave y firme es perfecto para llevar con o sin calcetines. Además, incorporan una plantilla texturizada para mantener los pies en su sitio.


  • Color mostrado: Linen/Linen/Linen
  • Modelo: IB0183-200

Nike Calm 2.0

49,99 €

Camina con la máxima comodidad y confort con estos zuecos. El diseño minimalista de estas chanclas de espuma suave y firme es perfecto para llevar con o sin calcetines. Además, incorporan una plantilla texturizada para mantener los pies en su sitio.

Ventajas

  • Diseño anatómico creado a partir de una sola pieza de espuma para ofrecer suavidad sin costuras.
  • Plantilla texturizada con agarre para mantener los pies en su sitio.
  • Cubierta exterior confeccionada con espuma apta para el agua y fácil de limpiar.
  • Suela exterior de goma para una excelente tracción en superficies resbaladizas.

Detalles del producto

  • Color mostrado: Linen/Linen/Linen
  • Modelo: IB0183-200

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Evaluaciones (265)

4.6 estrellas

  • IvonaD685672939

    Toller Schuh faellt aber groesser aus.

  • YINMI326931865

    I would order a size bigger I wear a size 9 but I have had some issues with the size on slides so I went a size higher and it fit perfectly, they are very comfortable and arrived quickly!

  • Brian143554157

    Good color way is dirty and texture very fast to clean

Nike Calm 2.0 Chanclas - Hombre

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