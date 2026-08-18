Nike Calm 2.0 Chanclas - Hombre

IvonaD685672939
Toller Schuh faellt aber groesser aus.
Camina con la máxima comodidad y confort con estos zuecos. El diseño minimalista de estas chanclas de espuma suave y firme es perfecto para llevar con o sin calcetines. Además, incorporan una plantilla texturizada para mantener los pies en su sitio.
Nike Calm 2.0
Camina con la máxima comodidad y confort con estos zuecos. El diseño minimalista de estas chanclas de espuma suave y firme es perfecto para llevar con o sin calcetines. Además, incorporan una plantilla texturizada para mantener los pies en su sitio.
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4.6 estrellas
IvonaD685672939
Toller Schuh faellt aber groesser aus.
YINMI326931865
I would order a size bigger I wear a size 9 but I have had some issues with the size on slides so I went a size higher and it fit perfectly, they are very comfortable and arrived quickly!
Brian143554157
Good color way is dirty and texture very fast to clean
Nike Calm 2.0