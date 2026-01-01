Materiales reciclados
Nike Brasilia
Bolsa para zapatillas
La bolsa para zapatillas Nike Brasilia te permite guardar y transportar tus zapatillas separadas del resto de tu equipación. El asa del extremo es fácil de agarrar sobre la marcha, y el bolsillo exterior con cremallera mantiene accesibles los objetos pequeños.
- Color mostrado: Negro/Negro/Negro
- Modelo: IB4410-010
Nike Brasilia
La bolsa para zapatillas Nike Brasilia te permite guardar y transportar tus zapatillas separadas del resto de tu equipación. El asa del extremo es fácil de agarrar sobre la marcha, y el bolsillo exterior con cremallera mantiene accesibles los objetos pequeños.
Ventajas
- Compartimento con cremallera superior para guardar las zapatillas de forma segura.
- Bolsillo exterior con cremallera para mantener los objetos pequeños cerca.
- Asa en el extremo para transportarla con facilidad.
Detalles del producto
- 33 x 15 x 18 cm (largo x ancho x alto)
- 11L
- 100 % poliéster
- Limpiar tan solo las manchas
- De importación
- Color mostrado: Negro/Negro/Negro
- Modelo: IB4410-010
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
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Nike Brasilia