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Nike Brasilia Bolsa para zapatillas - Negro/Negro/Negro

Materiales reciclados

Nike Brasilia

Bolsa para zapatillas

19,99 €
TALLA ÚNICA
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La bolsa para zapatillas Nike Brasilia te permite guardar y transportar tus zapatillas separadas del resto de tu equipación. El asa del extremo es fácil de agarrar sobre la marcha, y el bolsillo exterior con cremallera mantiene accesibles los objetos pequeños.


  • Color mostrado: Negro/Negro/Negro
  • Modelo: IB4410-010

Nike Brasilia

19,99 €

La bolsa para zapatillas Nike Brasilia te permite guardar y transportar tus zapatillas separadas del resto de tu equipación. El asa del extremo es fácil de agarrar sobre la marcha, y el bolsillo exterior con cremallera mantiene accesibles los objetos pequeños.

Ventajas

  • Compartimento con cremallera superior para guardar las zapatillas de forma segura.
  • Bolsillo exterior con cremallera para mantener los objetos pequeños cerca.
  • Asa en el extremo para transportarla con facilidad.

Detalles del producto

  • 33 x 15 x 18 cm (largo x ancho x alto)
  • 11L
  • 100 % poliéster
  • Limpiar tan solo las manchas
  • De importación
  • Color mostrado: Negro/Negro/Negro
  • Modelo: IB4410-010

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

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    Nike Brasilia Bolsa para zapatillas

    Nike Brasilia

    19,99 €

    Completa el look

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