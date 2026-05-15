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Nike Brasilia Bolsa de deporte (pequeña, 41 l) - Chalk/Negro/Blanco

Materiales reciclados

Nike Brasilia

Bolsa de deporte (pequeña, 41 l)

42,99 €
TALLA ÚNICA
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Click and Collect disponible al pasar por caja

Esta bolsa de deporte será sin duda la estrella de tu próxima sesión en el gimnasio. no solo porque cuenta con un compartimento lateral ventilado para zapatillas u otros objetos que pueden oler mal, sino por el compartimento principal amplio y los bolsillos con cremallera por dentro y por fuera, perfectos para organizar tus cosas.


  • Color mostrado: Chalk/Negro/Blanco
  • Modelo: IH7970-103

Nike Brasilia

42,99 €

Esta bolsa de deporte será sin duda la estrella de tu próxima sesión en el gimnasio. no solo porque cuenta con un compartimento lateral ventilado para zapatillas u otros objetos que pueden oler mal, sino por el compartimento principal amplio y los bolsillos con cremallera por dentro y por fuera, perfectos para organizar tus cosas.

Ventajas

  • Parte inferior con recubrimiento a prueba de los golpes, los roces y los derrames típicos del entrenamiento.
  • Correa para el hombro regulable y asas dobles para ofrecer cómodas opciones de transporte.
  • Bolsillos laterales para guardar la botella de agua u otros objetos pequeños.

Detalles del producto

  • 51 x 28 x 28 cm (largo x ancho x alto)
  • Cuerpo/forro: 100 % poliéster
  • Limpiar tan solo las manchas
  • De importación
  • Color mostrado: Chalk/Negro/Blanco
  • Modelo: IH7970-103

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Evaluaciones (1)

5 estrellas

  • Super sac

    LamyaeB910293386

    Très beau sac comme dans la description

Nike Brasilia Bolsa de deporte (pequeña, 41 l)

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