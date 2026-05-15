Nike Brasilia Bolsa de deporte (pequeña, 41 l)

Super sac
LamyaeB910293386
Très beau sac comme dans la description
Materiales reciclados
Esta bolsa de deporte será sin duda la estrella de tu próxima sesión en el gimnasio. no solo porque cuenta con un compartimento lateral ventilado para zapatillas u otros objetos que pueden oler mal, sino por el compartimento principal amplio y los bolsillos con cremallera por dentro y por fuera, perfectos para organizar tus cosas.
Nike Brasilia
Esta bolsa de deporte será sin duda la estrella de tu próxima sesión en el gimnasio. no solo porque cuenta con un compartimento lateral ventilado para zapatillas u otros objetos que pueden oler mal, sino por el compartimento principal amplio y los bolsillos con cremallera por dentro y por fuera, perfectos para organizar tus cosas.
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
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5 estrellas
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Très beau sac comme dans la description
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