Nike Brasilia Bolsa de deporte de entrenamiento (pequeña, 40 l)

Perfect!
DreaGood
Ordered this for my son and he loves it! It’s spacious and do far holding up good!!
Materiales reciclados
Ya sea para entrenar, practicar o para el día a día, en esta bolsa cabe todo, pase lo que pase. Además de ofrecer un gran espacio con múltiples bolsillos interiores y exteriores para guardar toda tu equipación (incluso un bolsillo lateral con ventilación para cuando las prendas empiezan a oler después de un entrenamiento), es muy fácil plegarla y meterla en el coche.
Nike Brasilia
Ya sea para entrenar, practicar o para el día a día, en esta bolsa cabe todo, pase lo que pase. Además de ofrecer un gran espacio con múltiples bolsillos interiores y exteriores para guardar toda tu equipación (incluso un bolsillo lateral con ventilación para cuando las prendas empiezan a oler después de un entrenamiento), es muy fácil plegarla y meterla en el coche.
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
5 estrellas
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DreaGood
Ordered this for my son and he loves it! It’s spacious and do far holding up good!!
Nike Brasilia