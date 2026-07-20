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Nike Brasilia Bolsa de deporte de entrenamiento (pequeña, 40 l) - Negro/Negro/Blanco

Materiales reciclados

Nike Brasilia

Bolsa de deporte de entrenamiento (pequeña, 40 l)

39,99 €
Negro/Negro/Blanco
Light Bone/Negro/Negro
Indigo Storm/Negro/Reflect Silver
Tough Red/Negro/Reflect Silver
TALLA ÚNICA
Recogida gratuita
Click and Collect disponible al pasar por caja

Ya sea para entrenar, practicar o para el día a día, en esta bolsa cabe todo, pase lo que pase. Además de ofrecer un gran espacio con múltiples bolsillos interiores y exteriores para guardar toda tu equipación (incluso un bolsillo lateral con ventilación para cuando las prendas empiezan a oler después de un entrenamiento), es muy fácil plegarla y meterla en el coche.


  • Color mostrado: Negro/Negro/Blanco
  • Modelo: IB4394-010

Nike Brasilia

39,99 €

Ya sea para entrenar, practicar o para el día a día, en esta bolsa cabe todo, pase lo que pase. Además de ofrecer un gran espacio con múltiples bolsillos interiores y exteriores para guardar toda tu equipación (incluso un bolsillo lateral con ventilación para cuando las prendas empiezan a oler después de un entrenamiento), es muy fácil plegarla y meterla en el coche.

Ventajas

  • Correa para el hombro regulable y asas dobles para ofrecer cómodas opciones de transporte.
  • Bolsillo lateral de malla elástico para guardar una botella de agua.
  • Bolsillo lateral con ventilación y mayor transpirabilidad para tu equipación.

Detalles del producto

  • 51 x 28 x 28 cm (largo x ancho x alto)
  • 40 l
  • 100 % poliéster
  • Limpiar tan solo las manchas
  • De importación
  • Color mostrado: Negro/Negro/Blanco
  • Modelo: IB4394-010

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Evaluaciones (1)

5 estrellas

  • Perfect!

    DreaGood

    Ordered this for my son and he loves it! It’s spacious and do far holding up good!!

Nike Brasilia Bolsa de deporte de entrenamiento (pequeña, 40 l)

Nike Brasilia

39,99 €

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