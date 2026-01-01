Materiales reciclados
Nike Brasilia
Bolsa de deporte de entrenamiento (Mediana, 60 l)
Dalo todo en el gimnasio con toda tu equipación. El compartimento principal de esta bolsa de deporte tiene mucho espacio para todos los básicos que necesitas para hacer ejercicio. El bolsillo delantero te ayuda a tener a mano objetos imprescindibles como el teléfono, la cartera o las llaves, mientras que la parte inferior con revestimiento ofrece protección frente a rasguños, derrames y golpes.
- Color mostrado: Chalk/Negro/Blanco
- Modelo: IH7849-103
Nike Brasilia
Dalo todo en el gimnasio con toda tu equipación. El compartimento principal de esta bolsa de deporte tiene mucho espacio para todos los básicos que necesitas para hacer ejercicio. El bolsillo delantero te ayuda a tener a mano objetos imprescindibles como el teléfono, la cartera o las llaves, mientras que la parte inferior con revestimiento ofrece protección frente a rasguños, derrames y golpes.
Ventajas
- Correa para el hombro regulable y asas dobles para ofrecer cómodas opciones de transporte.
- Parte inferior revestida para proteger tus cosas de golpes, rozaduras y derrames de líquidos.
- Bolsillos laterales con cremallera para mantener los artículos pequeños al alcance de la mano.
Detalles del producto
- 63 x 30 x 30 cm (largo x ancho x alto)
- 100 % poliéster
- Limpiar tan solo las manchas
- De importación
- Color mostrado: Chalk/Negro/Blanco
- Modelo: IH7849-103
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
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