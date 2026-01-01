Materiales reciclados
Brasil Academy Pro
Camiseta de fútbol de tejido Knit y manga corta Nike Dri-FIT - Niño/a
Este producto está fabricado con fibras de poliéster 100 % reciclado.
Esta camiseta de ajuste clásico de la selección de Brasil incorpora una tecnología que capilariza el sudor para mantener la frescura y la concentración cuando el entrenamiento se intensifica.
- Color mostrado: Light Photo Blue/Light Menta/Midwest Gold
- Modelo: IB5523-435
Brasil Academy Pro
Esta camiseta de ajuste clásico de la selección de Brasil incorpora una tecnología que capilariza el sudor para mantener la frescura y la concentración cuando el entrenamiento se intensifica.
Detalles del producto
- 100 % poliéster
- Lavar a máquina
- De importación
- Color mostrado: Light Photo Blue/Light Menta/Midwest Gold
- Modelo: IB5523-435
Talla y ajuste
- La modelo usa la talla M y mide 150 cm
- El modelo usa la talla M y mide 147 cm
- Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
- Guía de tallas
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
Método de fabricación
- El poliéster reciclado empleado en los productos Nike procede de botellas de plástico recicladas que se limpian, se desmenuzan y se convierten en pellets. A continuación, los pellets se transforman en el hilo nuevo de alta calidad que se utiliza en nuestros productos, para proporcionar un rendimiento máximo con un menor impacto en el medioambiente.
- Además de reducir los residuos, el poliéster reciclado reduce las emisiones de carbono hasta un 30 % en comparación con el poliéster virgen. Nike recupera una media anual de 1.000 millones de botellas de plástico de vertederos y canales.
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