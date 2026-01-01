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Brasil 2026/27 Mochila Nike Heritage - Pro Green/Canary

Brasil 2026/27

Mochila Nike Heritage

39,99 €

Producto agotado:

Este producto no está disponible en estos momentos

La mochila Nike Heritage ofrece espacio para toda tu equipación. El amplio compartimento principal cuenta con una funda que te permite tener a mano portátiles de hasta 15". Los dos bolsillos para accesorios con cremallera mantienen la equipación organizada y a mano. Este producto se ha confeccionado con, al menos, un 65 % de fibras de poliéster reciclado.


  • Color mostrado: Pro Green/Canary
  • Modelo: IQ6985-377

Brasil 2026/27

39,99 €

La mochila Nike Heritage ofrece espacio para toda tu equipación. El amplio compartimento principal cuenta con una funda que te permite tener a mano portátiles de hasta 15". Los dos bolsillos para accesorios con cremallera mantienen la equipación organizada y a mano. Este producto se ha confeccionado con, al menos, un 65 % de fibras de poliéster reciclado.

Ventajas

Los compartimentos adicionales con cremallera te ayudan a organizarlo todo, te facilitan la vida y protegen las llaves, la cartera y el móvil.

Detalles del producto

  • Poliéster de tejido Woven denso para proporcionar una sujeción resistente. Correas para los hombros y parte posterior acolchadas para mayor comodidad.
  • 100 % poliéster
  • Lavar a mano
  • Color mostrado: Pro Green/Canary
  • Modelo: IQ6985-377

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    Brasil 2026/27 Mochila Nike Heritage

    Brasil 2026/27

    39,99 €

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