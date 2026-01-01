Brasil 2026/27
Mochila Nike Heritage
Producto agotado:
Este producto no está disponible en estos momentos
La mochila Nike Heritage ofrece espacio para toda tu equipación. El amplio compartimento principal cuenta con una funda que te permite tener a mano portátiles de hasta 15". Los dos bolsillos para accesorios con cremallera mantienen la equipación organizada y a mano. Este producto se ha confeccionado con, al menos, un 65 % de fibras de poliéster reciclado.
- Color mostrado: Pro Green/Canary
- Modelo: IQ6985-377
Brasil 2026/27
La mochila Nike Heritage ofrece espacio para toda tu equipación. El amplio compartimento principal cuenta con una funda que te permite tener a mano portátiles de hasta 15". Los dos bolsillos para accesorios con cremallera mantienen la equipación organizada y a mano. Este producto se ha confeccionado con, al menos, un 65 % de fibras de poliéster reciclado.
Ventajas
Los compartimentos adicionales con cremallera te ayudan a organizarlo todo, te facilitan la vida y protegen las llaves, la cartera y el móvil.
Detalles del producto
- Poliéster de tejido Woven denso para proporcionar una sujeción resistente. Correas para los hombros y parte posterior acolchadas para mayor comodidad.
- 100 % poliéster
- Lavar a mano
- Color mostrado: Pro Green/Canary
- Modelo: IQ6985-377
Evaluaciones (0)
Evaluaciones (0)
Sin evaluaciones
Exprésate. Sé la primera persona en comentar acerca de Brasil 2026/27.
Brasil 2026/27