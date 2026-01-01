Brasil 2026/27
Balón Nike Pitch
Demuestra tu pasión por el deporte con el balón de fútbol Nike Pitch. Diseñado para las sesiones de entrenamiento y para mejorar tu juego de pies, este balón tiene una cubierta duradera para ayudarte a mantener un rendimiento constante.
- Color mostrado: Blanco/Tour Yellow
- Modelo: IQ7530-100
Brasil 2026/27
Demuestra tu pasión por el deporte con el balón de fútbol Nike Pitch. Diseñado para las sesiones de entrenamiento y para mejorar tu juego de pies, este balón tiene una cubierta duradera para ayudarte a mantener un rendimiento constante.
Ventajas
La cubierta texturizada cosida a máquina optimiza la forma, el tacto y la durabilidad, mientras que la cámara de goma ayuda a mantener la presión del aire y la forma.
Detalles del producto
- Diseñado para las sesiones de entrenamiento y para mejorar tu juego de pies, este balón tiene una cubierta duradera para ayudarte a mantener un rendimiento constante.
- 62 % poliéster/28 % nylon/5 % goma/5 % elastano
- Color mostrado: Blanco/Tour Yellow
- Modelo: IQ7530-100
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
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