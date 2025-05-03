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Nike Bóxer de algodón Solid Dri-FIT Everyday (3 unidades) - Niño/a - Game Royal

Nike Swoosh

Bóxer de algodón Solid Dri-FIT Everyday (3 unidades) - Niño/a

27,99 €
Game Royal
Negro
University Red
Negro/Blanco
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Estos calzoncillos bóxers son el inicio de la ropa de alto rendimiento. Están confeccionados con un tejido Knit de algodón elástico y optimizados con tecnología Dri-FIT de capilarización del sudor para mantener la frescura y la transpirabilidad a lo largo del día. La cintura elástica proporciona un ajuste cómodo, mientras que la bolsa cerrada de doble capa ofrece sujeción donde más se necesita.


  • Color mostrado: Game Royal
  • Modelo: DZ1362-480

Nike Swoosh

27,99 €

Estos calzoncillos bóxers son el inicio de la ropa de alto rendimiento. Están confeccionados con un tejido Knit de algodón elástico y optimizados con tecnología Dri-FIT de capilarización del sudor para mantener la frescura y la transpirabilidad a lo largo del día. La cintura elástica proporciona un ajuste cómodo, mientras que la bolsa cerrada de doble capa ofrece sujeción donde más se necesita.

Detalles del producto

  • Incluye tres pares de calzoncillos bóxer
  • 95 % algodón/5 % spandex
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Game Royal
  • Modelo: DZ1362-480

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Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

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Evaluaciones (1)

5 estrellas

  • Aisha9716c48309ad48d6a6ea8319b1960e6f

    Lovely material with great texture , my boy likes it

Nike Bóxer de algodón Solid Dri-FIT Everyday (3 unidades) - Niño/a

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