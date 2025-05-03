Nike Bóxer de algodón Solid Dri-FIT Everyday (3 unidades) - Niño/a

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Lovely material with great texture , my boy likes it
Estos calzoncillos bóxers son el inicio de la ropa de alto rendimiento. Están confeccionados con un tejido Knit de algodón elástico y optimizados con tecnología Dri-FIT de capilarización del sudor para mantener la frescura y la transpirabilidad a lo largo del día. La cintura elástica proporciona un ajuste cómodo, mientras que la bolsa cerrada de doble capa ofrece sujeción donde más se necesita.
Nike Swoosh
Estos calzoncillos bóxers son el inicio de la ropa de alto rendimiento. Están confeccionados con un tejido Knit de algodón elástico y optimizados con tecnología Dri-FIT de capilarización del sudor para mantener la frescura y la transpirabilidad a lo largo del día. La cintura elástica proporciona un ajuste cómodo, mientras que la bolsa cerrada de doble capa ofrece sujeción donde más se necesita.
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