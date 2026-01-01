 
Imagen 1 de 10
Botas de fútbol para terreno firme Nike United Phantom 6 High Elite - Burgundy Crush/Fossil/University Red

Nike United Phantom 6 High Elite

Botas de fútbol para terreno firme

30 % de descuento
Selecciona tu tallaGuía de tallas
Recogida gratuita
Click and Collect disponible al pasar por caja

Supera los límites en el campo con las Nike United Phantom 6 Elite. Diseñadas para jugadoras excepcionales, como Sophia Wilson y Deyna Castellanos, mejoran tu precisión con el revolucionario material Gripknit para clavar el tiro y con una sofisticada placa Cyclone 360 para hacer recortes agresivos.


  • Color mostrado: Burgundy Crush/Fossil/University Red
  • Modelo: IO8445-661

Nike United Phantom 6 High Elite

30 % de descuento

Supera los límites en el campo con las Nike United Phantom 6 Elite. Diseñadas para jugadoras excepcionales, como Sophia Wilson y Deyna Castellanos, mejoran tu precisión con el revolucionario material Gripknit para clavar el tiro y con una sofisticada placa Cyclone 360 para hacer recortes agresivos.

Behind the Design

La colección Nike United rinde homenaje a atletas increíblemente precisas como Sophia Wilson y Deyna Castellanos. Hemos combinado intensos tonos burdeos con gráficos inspirados en estampados animales para representar su manera de atacar en el campo y de superar los límites.

Toque perfectos para tiros limpios

La textura adherente Nike Gripknit proporciona agarre donde más lo necesitas y te ofrece el control para conseguir la máxima precisión. Además, proporciona el mismo agarre en condiciones secas y húmedas.

Tracción para el campo

Estratégicamente situado en el antepié, el patrón de tracción circular Nike Cyclone 360 favorece los giros estables y rápidos.

Ajuste natural

La estructura de las zapatillas ofrece un ajuste más natural, especialmente en la puntera. Se adapta a la forma del pie y mejora el contacto con el balón al chutar. La tecnología Dynamic Fit Collar en la zona del tobillo cuenta con un tejido Flyknit suave y elástico que aporta un ajuste seguro. El sistema de cordones invisibles los deja ocultos para evitar las distracciones.

Detalles del producto

  • Para uso en campos de césped natural seco
  • Plantilla amortiguada
  • Color mostrado: Burgundy Crush/Fossil/University Red
  • Modelo: IO8445-661

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Evaluaciones (0)

Sin evaluaciones

Exprésate. Sé la primera persona en comentar acerca de Nike United Phantom 6 High Elite.

    Botas de fútbol para terreno firme Nike United Phantom 6 High Elite

    Nike United Phantom 6 High Elite

    30 % de descuento

    La textura adherente aporta una precisión superior para una puntería increíble.

    Ventaja

    Precisión

    Ajuste

    Natural

    Diseñadas para

    Terreno firme

    Nivel

    Elite

    Novedades

      • La parte superior de tejido Tuned Gripknit perfeccionada se adapta al pie y mantiene su adherencia microtexturizada para mejorar el control del balón.
      • La puntera de la estructura renovada, 3 mm más corta y 1 mm más alta que la de modelos Phantom anteriores, se adapta mejor al pie.
      • La placa Cyclone 360 perfeccionada ofrece mayor comodidad sin comprometer la agilidad.

    Características técnicas

    • Toques perfectos para tiros limpios

      Nike Gripknit es un material texturizado que proporciona agarre donde más lo necesitas. El sistema de cordones Ghost Lacing ofrece un área de Gripknit más grande para chutar mejor.

    • Tracción multidireccional

      El patrón de tracción circular Nike Cyclone 360 favorece los giros estables y rápidos.

    • Ajuste natural

      La nueva estructura se adapta a la forma del pie y ofrece un contacto más directo con el balón. La zona del tobillo con Dynamic Fit cuenta con un tejido suave y elástico que aporta un ajuste firme.

    Deyna Castellanos: precisión implacable

    "Mis Phantom se adaptan a mí, son únicas".

    Deyna Castellanos: precisión implacable

    Delantera del Portland Thorns FC, EE. UU.

    Comprar más

    Encuentra tu ventaja

    Completa el look

    Item 3 of 4