Botas de fútbol para terreno firme Nike United Phantom 6 High Elite

Nike United Phantom 6 High Elite
Botas de fútbol para terreno firme
Supera los límites en el campo con las Nike United Phantom 6 Elite. Diseñadas para jugadoras excepcionales, como Sophia Wilson y Deyna Castellanos, mejoran tu precisión con el revolucionario material Gripknit para clavar el tiro y con una sofisticada placa Cyclone 360 para hacer recortes agresivos.
- Color mostrado: Burgundy Crush/Fossil/University Red
- Modelo: IO8445-661
Nike United Phantom 6 High Elite
Supera los límites en el campo con las Nike United Phantom 6 Elite. Diseñadas para jugadoras excepcionales, como Sophia Wilson y Deyna Castellanos, mejoran tu precisión con el revolucionario material Gripknit para clavar el tiro y con una sofisticada placa Cyclone 360 para hacer recortes agresivos.
Behind the Design
La colección Nike United rinde homenaje a atletas increíblemente precisas como Sophia Wilson y Deyna Castellanos. Hemos combinado intensos tonos burdeos con gráficos inspirados en estampados animales para representar su manera de atacar en el campo y de superar los límites.
Toque perfectos para tiros limpios
La textura adherente Nike Gripknit proporciona agarre donde más lo necesitas y te ofrece el control para conseguir la máxima precisión. Además, proporciona el mismo agarre en condiciones secas y húmedas.
Tracción para el campo
Estratégicamente situado en el antepié, el patrón de tracción circular Nike Cyclone 360 favorece los giros estables y rápidos.
Ajuste natural
La estructura de las zapatillas ofrece un ajuste más natural, especialmente en la puntera. Se adapta a la forma del pie y mejora el contacto con el balón al chutar. La tecnología Dynamic Fit Collar en la zona del tobillo cuenta con un tejido Flyknit suave y elástico que aporta un ajuste seguro. El sistema de cordones invisibles los deja ocultos para evitar las distracciones.
Detalles del producto
- Para uso en campos de césped natural seco
- Plantilla amortiguada
- Color mostrado: Burgundy Crush/Fossil/University Red
- Modelo: IO8445-661
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
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Nike United Phantom 6 High Elite
La textura adherente aporta una precisión superior para una puntería increíble.
Ventaja
Precisión
Ajuste
Natural
Diseñadas para
Terreno firme
Nivel
Elite
Novedades
- La parte superior de tejido Tuned Gripknit perfeccionada se adapta al pie y mantiene su adherencia microtexturizada para mejorar el control del balón.
- La puntera de la estructura renovada, 3 mm más corta y 1 mm más alta que la de modelos Phantom anteriores, se adapta mejor al pie.
- La placa Cyclone 360 perfeccionada ofrece mayor comodidad sin comprometer la agilidad.
"Mis Phantom se adaptan a mí, son únicas".
Deyna Castellanos: precisión implacable
Delantera del Portland Thorns FC, EE. UU.
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