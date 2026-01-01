Botas de fútbol para terreno firme Nike United Phantom 6 High Elite

Nike United Phantom 6 High Elite

202,99 € 289,99 € 30 % de descuento

Supera los límites en el campo con las Nike United Phantom 6 Elite. Diseñadas para jugadoras excepcionales, como Sophia Wilson y Deyna Castellanos, mejoran tu precisión con el revolucionario material Gripknit para clavar el tiro y con una sofisticada placa Cyclone 360 para hacer recortes agresivos.

Behind the Design

La colección Nike United rinde homenaje a atletas increíblemente precisas como Sophia Wilson y Deyna Castellanos. Hemos combinado intensos tonos burdeos con gráficos inspirados en estampados animales para representar su manera de atacar en el campo y de superar los límites.

Toque perfectos para tiros limpios

La textura adherente Nike Gripknit proporciona agarre donde más lo necesitas y te ofrece el control para conseguir la máxima precisión. Además, proporciona el mismo agarre en condiciones secas y húmedas.

Tracción para el campo

Estratégicamente situado en el antepié, el patrón de tracción circular Nike Cyclone 360 favorece los giros estables y rápidos.

Ajuste natural

La estructura de las zapatillas ofrece un ajuste más natural, especialmente en la puntera. Se adapta a la forma del pie y mejora el contacto con el balón al chutar. La tecnología Dynamic Fit Collar en la zona del tobillo cuenta con un tejido Flyknit suave y elástico que aporta un ajuste seguro. El sistema de cordones invisibles los deja ocultos para evitar las distracciones.