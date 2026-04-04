 
Imagen 1 de 2
Buenas valoraciones
Boston Celtics Essential Camiseta Nike NBA - Hombre - Clover

Boston Celtics Essential

Camiseta Nike NBA - Hombre

30 % de descuento
Selecciona tu tallaGuía de tallas
Recogida gratuita
Click and Collect disponible al pasar por caja

Ya tienes suficiente con la emoción del gran día, así que elige un conjunto sencillo. Equípate para la temporada con esta camiseta clásica de los Boston Celtics.


  • Color mostrado: Clover
  • Modelo: FJ0228-312

Boston Celtics Essential

30 % de descuento

Ya tienes suficiente con la emoción del gran día, así que elige un conjunto sencillo. Equípate para la temporada con esta camiseta clásica de los Boston Celtics.

Detalles del producto

  • 50-100 % algodón/0-50 % poliéster
  • Los porcentajes del material pueden variar. Comprueba en la etiqueta su composición real.
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Clover
  • Modelo: FJ0228-312

Talla y ajuste

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Evaluaciones (12)

4.5 estrellas

  • great quality

    dgirl

    [This review was collected as part of a promotion.] I bought this a month ago and I love this tee shirt.

    Producto recibido gratis o valorado como parte de un sorteo/obsequio o a cambio de un descuento.
    #productsprovidedbynike

  • Great Material

    breezybre4

    [This review was collected as part of a promotion.] Great shirt quality its light and comfortable! The graphic is centered and was a great gift.

    Producto recibido gratis o valorado como parte de un sorteo/obsequio o a cambio de un descuento.
    #productsprovidedbynike

  • Celtics Shirt

    ef902025

    [This review was collected as part of a promotion.] Bought this for a Christmas gift. Shirt was worn immediately and said it was very comfortable. Fit well too.

    Producto recibido gratis o valorado como parte de un sorteo/obsequio o a cambio de un descuento.
    #productsprovidedbynike

Boston Celtics Essential Camiseta Nike NBA - Hombre

Boston Celtics Essential

30 % de descuento

Completa el look