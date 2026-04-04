Boston Celtics Essential Camiseta Nike NBA - Hombre

great quality
dgirl
[This review was collected as part of a promotion.] I bought this a month ago and I love this tee shirt.
Producto recibido gratis o valorado como parte de un sorteo/obsequio o a cambio de un descuento.
#productsprovidedbynike
Ya tienes suficiente con la emoción del gran día, así que elige un conjunto sencillo. Equípate para la temporada con esta camiseta clásica de los Boston Celtics.
Boston Celtics Essential
Ya tienes suficiente con la emoción del gran día, así que elige un conjunto sencillo. Equípate para la temporada con esta camiseta clásica de los Boston Celtics.
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
4.5 estrellas
great quality
dgirl
[This review was collected as part of a promotion.] I bought this a month ago and I love this tee shirt.
Producto recibido gratis o valorado como parte de un sorteo/obsequio o a cambio de un descuento.
#productsprovidedbynike
Great Material
breezybre4
[This review was collected as part of a promotion.] Great shirt quality its light and comfortable! The graphic is centered and was a great gift.
Producto recibido gratis o valorado como parte de un sorteo/obsequio o a cambio de un descuento.
#productsprovidedbynike
Celtics Shirt
ef902025
[This review was collected as part of a promotion.] Bought this for a Christmas gift. Shirt was worn immediately and said it was very comfortable. Fit well too.
Producto recibido gratis o valorado como parte de un sorteo/obsequio o a cambio de un descuento.
#productsprovidedbynike
Boston Celtics Essential