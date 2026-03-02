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Boston Celtics Courtside Chaqueta de tejido Woven con cremallera completa Nike Club de la NBA - Hombre - Negro/Clover/Clover

Materiales reciclados

Boston Celtics Courtside

Chaqueta de tejido Woven con cremallera completa Nike Club de la NBA - Hombre

89,99 €
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Este producto está fabricado con fibras de poliéster 100 % reciclado.

y claro que demuestra el orgullo que sientes. Hasta el final, en las buenas y en las malas. Siempre. Esta chaqueta con cremallera completa es perfecta para que apoyes a los Celtics con total comodidad.


  • Color mostrado: Negro/Clover/Clover
  • Modelo: HV9690-010

Boston Celtics Courtside

89,99 €

y claro que demuestra el orgullo que sientes. Hasta el final, en las buenas y en las malas. Siempre. Esta chaqueta con cremallera completa es perfecta para que apoyes a los Celtics con total comodidad.

Ventajas

  • Tejido Fleece semicepillado de densidad media, suave en el exterior y ligeramente mullido en el interior para mantener la comodidad y la transpirabilidad. Prenda cómoda para llevar durante todo el año, perfecta para las temperaturas más difíciles.
  • Cordón que te permite ponerte la capucha holgada o ajustada para protegerte del frío.

Detalles del producto

  • Sudadera con capucha y cordón
  • Cremallera completa
  • Cuerpo: 100 % poliéster. Forro: 100 % poliéster. Forro de la capucha: 100 % poliéster.
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Negro/Clover/Clover
  • Modelo: HV9690-010

Talla y ajuste

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Método de fabricación

    • El poliéster reciclado empleado en los productos Nike procede de botellas de plástico recicladas que se limpian, se desmenuzan y se convierten en pellets. A continuación, los pellets se transforman en el hilo nuevo de alta calidad que se utiliza en nuestros productos, para proporcionar un rendimiento máximo con un menor impacto en el medioambiente.
    • Además de reducir los residuos, el poliéster reciclado reduce las emisiones de carbono hasta un 30 % en comparación con el poliéster virgen. Nike recupera una media anual de 1.000 millones de botellas de plástico de vertederos y canales.

Evaluaciones (1)

5 estrellas

  • Adamantia947604536

    Κανονική εφαρμογή,πολύ άνετο,φανταστικό pattern

Boston Celtics Courtside Chaqueta de tejido Woven con cremallera completa Nike Club de la NBA - Hombre

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