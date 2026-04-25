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Boston Celtics Courtside Camiseta Nike Dri-FIT de la NBA - Hombre - Negro/Negro/Negro

Materiales reciclados

Boston Celtics Courtside

Camiseta Nike Dri-FIT NBA - Hombre

30 % de descuento
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Este producto está fabricado con fibras de poliéster 100 % reciclado.

¿Te va más el fútbol americano o el baloncesto? En realidad, da igual. Los Celtics siempre estarán contigo, sea cual sea tu deporte favorito. Esta camiseta especial Dri-FIT te ayuda a presumir de tu franquicia preferida.


  • Color mostrado: Negro/Negro/Negro
  • Modelo: HV9746-010

Boston Celtics Courtside

30 % de descuento

¿Te va más el fútbol americano o el baloncesto? En realidad, da igual. Los Celtics siempre estarán contigo, sea cual sea tu deporte favorito. Esta camiseta especial Dri-FIT te ayuda a presumir de tu franquicia preferida.

Ventajas

La tecnología Nike Dri-FIT aleja el sudor de la piel para mantener la transpirabilidad y la comodidad.

Detalles del producto

  • 100 % poliéster
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Negro/Negro/Negro
  • Modelo: HV9746-010

Talla y ajuste

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Método de fabricación

    • El poliéster reciclado empleado en los productos Nike procede de botellas de plástico recicladas que se limpian, se desmenuzan y se convierten en pellets. A continuación, los pellets se transforman en el hilo nuevo de alta calidad que se utiliza en nuestros productos, para proporcionar un rendimiento máximo con un menor impacto en el medioambiente.
    • Además de reducir los residuos, el poliéster reciclado reduce las emisiones de carbono hasta un 30 % en comparación con el poliéster virgen. Nike recupera una media anual de 1.000 millones de botellas de plástico de vertederos y canales.

Evaluaciones (1)

2 estrellas

  • Far bigger than the size it stated

    James535076029

    It's a really nice jersey but I bought a large and it's more like a XXL

Boston Celtics Courtside Camiseta Nike Dri-FIT de la NBA - Hombre

Boston Celtics Courtside

30 % de descuento

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