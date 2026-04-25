Boston Celtics Courtside Camiseta Nike Dri-FIT de la NBA - Hombre

Far bigger than the size it stated
James535076029
It's a really nice jersey but I bought a large and it's more like a XXL
Materiales reciclados
Este producto está fabricado con fibras de poliéster 100 % reciclado.
¿Te va más el fútbol americano o el baloncesto? En realidad, da igual. Los Celtics siempre estarán contigo, sea cual sea tu deporte favorito. Esta camiseta especial Dri-FIT te ayuda a presumir de tu franquicia preferida.
Boston Celtics Courtside
¿Te va más el fútbol americano o el baloncesto? En realidad, da igual. Los Celtics siempre estarán contigo, sea cual sea tu deporte favorito. Esta camiseta especial Dri-FIT te ayuda a presumir de tu franquicia preferida.
La tecnología Nike Dri-FIT aleja el sudor de la piel para mantener la transpirabilidad y la comodidad.
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
2 estrellas
Far bigger than the size it stated
James535076029
It's a really nice jersey but I bought a large and it's more like a XXL
Boston Celtics Courtside