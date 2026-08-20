Book 2 "Tigers" Zapatillas de baloncesto

Book 2 "Tigers"

159,99 €

Devin Booker lleva con orgullo el espíritu de The Mitten. Esta edición especial de las Book 2 rinde homenaje a su estado natal con la icónica D en tipografía Old English que cualquier fan del béisbol reconocerá, símbolo de la fuerza y la dureza que encarna el 313.

¡Ideales para coger velocidad!

Hemos trasladado la unidad Air Zoom del talón al antepié para ofrecer una mayor reactividad. El innovador patrón de tracción con diseño de espiga se inspira en el amor de Book por las Air Force 1, tomando como referencia los puntos de giro clásicos que ofrecen tracción y durabilidad.

Parte superior ligera

La parte superior está hecha de un material sintético ligero y duradero que desaparece en el pie. Ayuda a que tanto tú como Book mantengáis la transpirabilidad durante todo el partido.

Ajuste ceñido

Además, el sistema de red del mediopié ofrece una sensación de seguridad suave y un ajuste ceñido para hacer cortes rápidos, y movimientos y giros repentinos al más puro estilo de Book.