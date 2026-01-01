Bolsa de mano Nike Commute (20 l)

Materiales reciclados
Nike Commute
Bolsa de mano (20 l)
Moda y funcionalidad unidas para quienes se desplazan por la ciudad cada día. El compartimento principal de esta moderna bolsa de mano incluye una funda acolchada con forro, ideal para proteger tus dispositivos y tenerlos siempre a mano. El bolsillo frontal con cremallera te permite tener a mano las cosas pequeñas que necesites en tu día a día, mientras que el bolsillo lateral ampliable, también con cremallera, es perfecto para guardar una botella de agua grande. Los elementos de diseño reflectante añaden un acabado llamativo.
- Color mostrado: Negro/Negro/Reflect Silver
- Modelo: IQ1283-010
Nike Commute
Moda y funcionalidad unidas para quienes se desplazan por la ciudad cada día. El compartimento principal de esta moderna bolsa de mano incluye una funda acolchada con forro, ideal para proteger tus dispositivos y tenerlos siempre a mano. El bolsillo frontal con cremallera te permite tener a mano las cosas pequeñas que necesites en tu día a día, mientras que el bolsillo lateral ampliable, también con cremallera, es perfecto para guardar una botella de agua grande. Los elementos de diseño reflectante añaden un acabado llamativo.
Ventajas
- Correa para el hombro extraíble y asas de transporte de gran tamaño para elegir cómo la llevas.
- Minibolsa extraíble para organizar los objetos más pequeños.
- La funda interior permite colocar un portátil de hasta 15 pulgadas.
Detalles del producto
- 30 x 41 x 15 cm (ancho x alto x profundidad)
- Cuerpo principal: 100 % nylon. Forro: 95 % poliéster/5 % nylon. Monedero: cuerpo: 100 % nylon. Forro: 100 % poliéster.
- Limpiar tan solo las manchas
- De importación
- Este producto no está diseñado para su uso como equipo de protección individual (EPI)
- Color mostrado: Negro/Negro/Reflect Silver
- Modelo: IQ1283-010
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
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