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Nike Basics Calcetines tobilleros (3 pares) - Niño/a - Blanco

Nike Basics

Calcetines tobilleros (3 pares) - Niño/a

9,99 €
Blanco
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Combina tus zapatillas con estos calcetines, confeccionados con hilos de poliéster elásticos en un diseño de tejido Knit plano. La cómoda amortiguación adicional en la planta, el talón y la puntera absorbe los impactos en cada carrera, salto y pisada.


  • Color mostrado: Blanco
  • Modelo: CQ8848-100

Nike Basics

9,99 €

Combina tus zapatillas con estos calcetines, confeccionados con hilos de poliéster elásticos en un diseño de tejido Knit plano. La cómoda amortiguación adicional en la planta, el talón y la puntera absorbe los impactos en cada carrera, salto y pisada.

Detalles del producto

  • Incluye 3 pares de calcetines
  • 97 % poliéster/3 % elastano
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Blanco
  • Modelo: CQ8848-100

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Evaluaciones (4)

3.3 estrellas

  • AlainH962935206

    Great quality/price socks for kids

  • IbrahimC195628783

    Wie immer 1a Qualität, der kleine empfindet es sehr bequem und ist was Socken angeht sehr empfindlich.

  • Mauvaise qualité de matière pour des chaussettes

    StephaneN821772776

    Matière qui manque de coton et qui n’est pas agréable, mon fils les a porté une journée et elle sont plein de petite bouloches, je déconseille cette référence et surtout cette matiere

Nike Basics Calcetines tobilleros (3 pares) - Niño/a

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