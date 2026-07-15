Nike Basics Calcetines tobilleros (3 pares) - Niño/a

AlainH962935206
Great quality/price socks for kids
Combina tus zapatillas con estos calcetines, confeccionados con hilos de poliéster elásticos en un diseño de tejido Knit plano. La cómoda amortiguación adicional en la planta, el talón y la puntera absorbe los impactos en cada carrera, salto y pisada.
Nike Basics
Combina tus zapatillas con estos calcetines, confeccionados con hilos de poliéster elásticos en un diseño de tejido Knit plano. La cómoda amortiguación adicional en la planta, el talón y la puntera absorbe los impactos en cada carrera, salto y pisada.
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3.3 estrellas
AlainH962935206
Great quality/price socks for kids
IbrahimC195628783
Wie immer 1a Qualität, der kleine empfindet es sehr bequem und ist was Socken angeht sehr empfindlich.
Mauvaise qualité de matière pour des chaussettes
StephaneN821772776
Matière qui manque de coton et qui n’est pas agréable, mon fils les a porté une journée et elle sont plein de petite bouloches, je déconseille cette référence et surtout cette matiere
Nike Basics