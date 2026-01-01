Nike Baby Essentials
Mono con capucha - Bebé
Mima a tu peque con la comodidad con este mono confeccionado con un suave tejido French terry para bebés que ofrece suavidad al contacto con su delicada piel. La capucha proporciona una calidez adicional opcional, y el cierre de cremallera completa hace que sea fácil de cambiar o combinar con un body.
- Color mostrado: Pink Foam
- Modelo: FQ1520-663
Nike Baby Essentials
Mima a tu peque con la comodidad con este mono confeccionado con un suave tejido French terry para bebés que ofrece suavidad al contacto con su delicada piel. La capucha proporciona una calidez adicional opcional, y el cierre de cremallera completa hace que sea fácil de cambiar o combinar con un body.
Detalles del producto
- 60 % algodón/40 % poliéster
- Lavar a máquina
- De importación
- Color mostrado: Pink Foam
- Modelo: FQ1520-663
Talla y ajuste
- Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
- Guía de tallas
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
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