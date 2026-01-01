 
Imagen 1 de 3
Nike Baby Essentials Mono con capucha - Bebé - Pink Foam

Nike Baby Essentials

Mono con capucha - Bebé

27,99 €
Selecciona tu tallaGuía de tallas
Recogida gratuita
Click and Collect disponible al pasar por caja

Mima a tu peque con este cómodo mono, confeccionado con un suave tejido French terry para bebés que ofrece suavidad al contacto con su delicada piel. La capucha proporciona una calidez adicional opcional, y el cierre de cremallera completa hace que sea fácil de cambiar o combinar con una camiseta de tirantes.


  • Color mostrado: Pink Foam
  • Modelo: FQ1522-663

Nike Baby Essentials

27,99 €

Mima a tu peque con este cómodo mono, confeccionado con un suave tejido French terry para bebés que ofrece suavidad al contacto con su delicada piel. La capucha proporciona una calidez adicional opcional, y el cierre de cremallera completa hace que sea fácil de cambiar o combinar con una camiseta de tirantes.

Detalles del producto

  • 60 % algodón/40 % poliéster
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Pink Foam
  • Modelo: FQ1522-663

Talla y ajuste

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Evaluaciones (0)

Sin evaluaciones

Exprésate. Sé la primera persona en comentar acerca de Nike Baby Essentials.

    Nike Baby Essentials Mono con capucha - Bebé

    Nike Baby Essentials

    27,99 €

    Completa el look