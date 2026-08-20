Nike Ava X
Zapatillas - Niño/a
Llevamos las zapatillas al futuro con las Nike Ava X. Su elegante forma nos recuerda a una nave espacial, y la parte superior de malla texturizada es como una piel transpirable de extraterrestre que se amolda al pie de tu peque. La mediasuela de espuma firme te ofrece sujeción durante todo el día, pero es tan ligera que quizá ni te acuerdes de que llevas zapatillas puestas.
- Color mostrado: Chalk/Blanco/Hot Lava/Negro
- Modelo: IM5371-100
Nike Ava X
Llevamos las zapatillas al futuro con las Nike Ava X. Su elegante forma nos recuerda a una nave espacial, y la parte superior de malla texturizada es como una piel transpirable de extraterrestre que se amolda al pie de tu peque. La mediasuela de espuma firme te ofrece sujeción durante todo el día, pero es tan ligera que quizá ni te acuerdes de que llevas zapatillas puestas.
Ventajas
- Parte superior superligera con un diseño futurista que aporta a tu outfit un toque de la era espacial.
- Suela exterior renovada para ofrecer una tracción aún mejor, lista para la aventura.
- Presillas en el talón para que las zapatillas sean fáciles de poner y quitar en un abrir y cerrar de ojos.
Detalles del producto
- Cordones clásicos
- Zona del tobillo de perfil bajo
- Color mostrado: Chalk/Blanco/Hot Lava/Negro
- Modelo: IM5371-100
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
Sin evaluaciones
Nike Ava X