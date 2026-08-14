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Nike Aura Mochila con estampado floral (24 l) - Negro/Negro/Gunmetal

Materiales reciclados

Nike Aura

Mochila con estampado floral (24 l)

64,99 €
Negro/Negro/Gunmetal
Pink Smoke/Pink Smoke/Rose Gold Barrel
TALLA ÚNICA
Recogida gratuita
Click and Collect disponible al pasar por caja

Sí, necesitas otra mochila. Este modelo combina un delicado estampado floral con elegantes detalles metálicos. Su compartimento principal es ideal para llevar todos tus básicos del día a día y cuenta con una funda interior apta para la mayoría de los portátiles. El bolsillo delantero con cremallera y el bolsillo lateral son perfectos para guardar los objetos pequeños.


  • Color mostrado: Negro/Negro/Gunmetal
  • Modelo: IQ1267-010

Nike Aura

64,99 €

Sí, necesitas otra mochila. Este modelo combina un delicado estampado floral con elegantes detalles metálicos. Su compartimento principal es ideal para llevar todos tus básicos del día a día y cuenta con una funda interior apta para la mayoría de los portátiles. El bolsillo delantero con cremallera y el bolsillo lateral son perfectos para guardar los objetos pequeños.

Ventajas

  • Asa de agarre para disfrutar de una opción de transporte alternativa.
  • Correas para los hombros acolchadas y regulables que ofrecen un ajuste cómodo.

Detalles del producto

  • 30 x 43 x 15 cm (ancho x alto x profundidad)
  • Cuerpo: 100 % nylon. Forro: 100 % poliéster
  • Limpiar tan solo las manchas
  • De importación
  • Color mostrado: Negro/Negro/Gunmetal
  • Modelo: IQ1267-010

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Evaluaciones (1)

1 estrella

  • Way too small

    cassiec865549918

    Unless you want to send your high schooler to school with a bookbag that’s the size of a kindergartener’s bookbag, don’t buy it. My daughter can’t fit her books in it.

Nike Aura Mochila con estampado floral (24 l)

Nike Aura

64,99 €

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