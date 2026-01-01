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Atlético de Madrid Premium Camiseta de fútbol Nike - Hombre - Negro

Atlético de Madrid Premium

Camiseta de fútbol Nike - Hombre

39,99 €

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Muestra la pasión que sientes por tu equipo con esta camiseta Premium del Atlético de Madrid.


  • Color mostrado: Negro
  • Modelo: IM1684-010

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Detalles del producto

  • 100 % algodón
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Negro
  • Modelo: IM1684-010

Talla y ajuste

    • Modelo: talla M y 185 cm de altura
    • Ajuste holgado: amplio e informal
  • Guía de tallas

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