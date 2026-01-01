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Atlético de Madrid Club
Polo de fútbol Nike - Hombre
44,99 €
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Muestra tu lealtad con este polo del Atlético de Madrid, confeccionado con un tejido suave y con detalles bordados que son ideales para el día del partido y para cualquier otra ocasión.
- Color mostrado: Negro/Blanco
- Modelo: IO4188-010
Atlético de Madrid Club
44,99 €
Muestra tu lealtad con este polo del Atlético de Madrid, confeccionado con un tejido suave y con detalles bordados que son ideales para el día del partido y para cualquier otra ocasión.
Detalles
- Parte posterior más larga
- 100 % algodón
- Lavar a máquina
- De importación
- Color mostrado: Negro/Blanco
- Modelo: IO4188-010
Talla y ajuste
- Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
- Guía de tallas
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
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