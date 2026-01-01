Atlético de Madrid Chill Terry
Sudadera de fútbol con capucha y cremallera completa Nike - Mujer
Esta sudadera con capucha del Atlético de Madrid, ligera y de ajuste clásico, está diseñada para los días más cálidos. Confeccionada con un tejido suave y ligeramente drapeado, combina lo mejor del tejido Fleece y de un tejido Knit de punto.
- Color mostrado: Obsidian/Blanco
- Modelo: IO3591-451
Atlético de Madrid Chill Terry
Esta sudadera con capucha del Atlético de Madrid, ligera y de ajuste clásico, está diseñada para los días más cálidos. Confeccionada con un tejido suave y ligeramente drapeado, combina lo mejor del tejido Fleece y de un tejido Knit de punto.
Detalles del producto
- Bolsillos delanteros
- Puños y dobladillo elásticos
- Cuerpo: 70% algodón/30% poliéster. Forro de la capucha: 100 % algodón.
- Lavar a máquina
- De importación
- Color mostrado: Obsidian/Blanco
- Modelo: IO3591-451
Talla y ajuste
- Modelo: talla S y 173 cm de altura
- Ajuste holgado: amplio e informal
- Guía de tallas
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
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