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Atlético de Madrid Chill Terry Sudadera de fútbol con capucha y cremallera completa Nike - Mujer - Obsidian/Blanco

Atlético de Madrid Chill Terry

Sudadera de fútbol con capucha y cremallera completa Nike - Mujer

79,99 €
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Esta sudadera con capucha del Atlético de Madrid, ligera y de ajuste clásico, está diseñada para los días más cálidos. Confeccionada con un tejido suave y ligeramente drapeado, combina lo mejor del tejido Fleece y de un tejido Knit de punto.


  • Color mostrado: Obsidian/Blanco
  • Modelo: IO3591-451

Atlético de Madrid Chill Terry

79,99 €

Esta sudadera con capucha del Atlético de Madrid, ligera y de ajuste clásico, está diseñada para los días más cálidos. Confeccionada con un tejido suave y ligeramente drapeado, combina lo mejor del tejido Fleece y de un tejido Knit de punto.

Detalles del producto

  • Bolsillos delanteros
  • Puños y dobladillo elásticos
  • Cuerpo: 70% algodón/30% poliéster. Forro de la capucha: 100 % algodón.
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Obsidian/Blanco
  • Modelo: IO3591-451

Talla y ajuste

    • Modelo: talla S y 173 cm de altura
    • Ajuste holgado: amplio e informal
  • Guía de tallas

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

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