 
Imagen 1 de 5
Atlético de Madrid Camiseta Nike Football - Niño/a - Deep Royal Blue

Atlético de Madrid

Camiseta de fútbol Nike - Niño/a

24,99 €
Selecciona tu tallaGuía de tallas
Este producto queda excluido de las promociones y descuentos del sitio web.
Recogida gratuita
Click and Collect disponible al pasar por caja

Esta camiseta de ajuste clásico del Atlético de Madrid deja claro cuál es tu equipo favorito. Llévala con orgullo.


  • Color mostrado: Deep Royal Blue
  • Modelo: IM1704-455

Atlético de Madrid

24,99 €

Esta camiseta de ajuste clásico del Atlético de Madrid deja claro cuál es tu equipo favorito. Llévala con orgullo.

Detalles del producto

  • 100 % algodón
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Deep Royal Blue
  • Modelo: IM1704-455

Talla y ajuste

    • Modelo: talla M y 147 cm de altura
    • Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
  • Guía de tallas

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Evaluaciones (0)

Sin evaluaciones

Exprésate. Sé la primera persona en comentar acerca de Atlético de Madrid.

    Atlético de Madrid Camiseta Nike Football - Niño/a

    Atlético de Madrid

    24,99 €

    Completa el look