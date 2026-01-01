Atlético de Madrid
Camiseta de fútbol Nike - Mujer
Anima al Atlético de Madrid hasta la victoria con esta camiseta holgada. El tejido de punto de algodón de densidad media es suave y presenta una caída sutil, la combinación perfecta para los partidos y los fines de semana.
- Color mostrado: Obsidian
- Modelo: IQ5056-451
Atlético de Madrid
Anima al Atlético de Madrid hasta la victoria con esta camiseta holgada. El tejido de punto de algodón de densidad media es suave y presenta una caída sutil, la combinación perfecta para los partidos y los fines de semana.
Detalles del producto
- Estampados
- 100 % algodón
- Lavar a máquina
- De importación
- Color mostrado: Obsidian
- Modelo: IQ5056-451
Talla y ajuste
- Modelo: talla S y 179 cm de altura
- Ajuste holgado: amplio e informal
- Guía de tallas
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
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