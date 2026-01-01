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Atlético de Madrid Camiseta de fútbol Nike - Mujer - Obsidian

Atlético de Madrid

Camiseta de fútbol Nike - Mujer

29,99 €
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Anima al Atlético de Madrid hasta la victoria con esta camiseta holgada. El tejido de punto de algodón de densidad media es suave y presenta una caída sutil, la combinación perfecta para los partidos y los fines de semana.


  • Color mostrado: Obsidian
  • Modelo: IQ5056-451

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Anima al Atlético de Madrid hasta la victoria con esta camiseta holgada. El tejido de punto de algodón de densidad media es suave y presenta una caída sutil, la combinación perfecta para los partidos y los fines de semana.

Detalles del producto

  • Estampados
  • 100 % algodón
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Obsidian
  • Modelo: IQ5056-451

Talla y ajuste

    • Modelo: talla S y 179 cm de altura
    • Ajuste holgado: amplio e informal
  • Guía de tallas

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

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