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Atlético de Madrid Camiseta de fútbol Nike - Mujer - Negro

Atlético de Madrid

Camiseta Nike Football - Mujer

29,99 €
Negro
Deep Royal Blue
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Esta camiseta de ajuste clásico del Atlético de Madrid deja claro cuál es tu equipo favorito. Llévala con orgullo.


  • Color mostrado: Negro
  • Modelo: IM1694-010

Atlético de Madrid

29,99 €

Esta camiseta de ajuste clásico del Atlético de Madrid deja claro cuál es tu equipo favorito. Llévala con orgullo.

Detalles del producto

  • 100 % algodón
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Negro
  • Modelo: IM1694-010

Talla y ajuste

    • Modelo: talla S y 178 cm de altura
    • Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
  • Guía de tallas

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

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