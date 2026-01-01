Atlanta Hawks 2023/24 Icon Edition Camiseta Swingman Nike de la NBA - Niño/a

Atlanta Hawks 2023/24 Icon Edition
Camiseta Nike NBA Swingman - Niño/a
Cada equipo tiene sus propios colores, una identidad inconfundible para diferenciarse del resto de la liga. Esta camiseta de los Atlanta Hawks, que rinde homenaje a una gran tradición de baloncesto, se inspira directamente en el look que llevan los profesionales en la cancha, desde detalles del equipo hasta una malla ligera con capilarización del sudor. Mantén la transpirabilidad y la frescura dentro y fuera de la cancha mientras animas a tu equipo favorito y practicas el deporte que más te gusta.
- Color mostrado: University Red
- Modelo: FZ0856-657
Atlanta Hawks 2023/24 Icon Edition
Cada equipo tiene sus propios colores, una identidad inconfundible para diferenciarse del resto de la liga. Esta camiseta de los Atlanta Hawks, que rinde homenaje a una gran tradición de baloncesto, se inspira directamente en el look que llevan los profesionales en la cancha, desde detalles del equipo hasta una malla ligera con capilarización del sudor. Mantén la transpirabilidad y la frescura dentro y fuera de la cancha mientras animas a tu equipo favorito y practicas el deporte que más te gusta.
Ventajas
- Tecnología Nike Dri-FIT que capilariza el sudor de la piel para mantener la transpirabilidad y la comodidad.
- Malla transpirable para mantener la frescura dentro y fuera de la cancha.
Detalles del producto
- Nombre y número del jugador de sarga
- Estampados termoaplicados
- Etiqueta en el dobladillo
- 100 % poliéster
- Lavar a máquina
- De importación
- Color mostrado: University Red
- Modelo: FZ0856-657
Talla y ajuste
- Modelo: talla M y 147 cm de altura
- Guía de tallas
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
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