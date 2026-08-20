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Nike Apex
Gorro tipo pescador Dri-FIT
37,99 €
Gorros tipo pescador Apex con un calado medio y una protección de 360 grados. Tecnología Nike Dri-FIT que aleja el sudor de la piel para mantener la transpirabilidad y la comodidad.
- Color mostrado: Negro/Anthracite/Anthracite/Anthracite
- Modelo: HJ3683-010
Nike Apex
37,99 €
Gorros tipo pescador Apex con un calado medio y una protección de 360 grados. Tecnología Nike Dri-FIT que aleja el sudor de la piel para mantener la transpirabilidad y la comodidad.
Ventajas
- Tejido de algodón y nylon para ofrecer una textura suave con un poco de elasticidad.
- Cordón regulable para ajustar el diseño como prefieras.
Detalles del producto
- Cinta tipo cadena alrededor de la corona
- Ojales bordados
- 67 % algodón/29 % nylon/4 % spandex
- Lavar a mano
- De importación
- Color mostrado: Negro/Anthracite/Anthracite/Anthracite
- Modelo: HJ3683-010
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
Sin evaluaciones
Nike Apex
37,99 €