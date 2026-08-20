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Nike Apex Gorro tipo pescador Dri-FIT - Negro/Anthracite/Anthracite/Anthracite

Nike Apex

Gorro tipo pescador Dri-FIT

37,99 €
Negro/Anthracite/Anthracite/Anthracite
Parachute Beige/Blanco/Anthracite/Blanco

Gorros tipo pescador Apex con un calado medio y una protección de 360 grados. Tecnología Nike Dri-FIT que aleja el sudor de la piel para mantener la transpirabilidad y la comodidad.


  • Color mostrado: Negro/Anthracite/Anthracite/Anthracite
  • Modelo: HJ3683-010

Nike Apex

37,99 €

Gorros tipo pescador Apex con un calado medio y una protección de 360 grados. Tecnología Nike Dri-FIT que aleja el sudor de la piel para mantener la transpirabilidad y la comodidad.

Ventajas

  • Tejido de algodón y nylon para ofrecer una textura suave con un poco de elasticidad.
  • Cordón regulable para ajustar el diseño como prefieras.

Detalles del producto

  • Cinta tipo cadena alrededor de la corona
  • Ojales bordados
  • 67 % algodón/29 % nylon/4 % spandex
  • Lavar a mano
  • De importación
  • Color mostrado: Negro/Anthracite/Anthracite/Anthracite
  • Modelo: HJ3683-010

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Sin evaluaciones

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