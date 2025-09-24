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Nike Apex Electric Gorro tipo pescador - Dark Obsidian/Football Grey

Materiales reciclados

Nike Apex Electric

Gorro tipo pescador

30 % de descuento
Recogida gratuita
Click and Collect disponible al pasar por caja

Este producto está fabricado con fibras de poliéster 100 % reciclado.

Este gorro tipo pescador con estampados y forma cuadrada incorpora un logotipo con la caligrafía de la leyenda de Nike Bill Bowerman. Su diseño de calado medio aporta 360 grados de protección.


  • Color mostrado: Dark Obsidian/Football Grey
  • Modelo: HJ4395-475

Nike Apex Electric

30 % de descuento

Este gorro tipo pescador con estampados y forma cuadrada incorpora un logotipo con la caligrafía de la leyenda de Nike Bill Bowerman. Su diseño de calado medio aporta 360 grados de protección.

Detalles del producto

  • 100 % poliéster
  • Lavar a mano
  • De importación
  • Color mostrado: Dark Obsidian/Football Grey
  • Modelo: HJ4395-475

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Método de fabricación

    • El poliéster reciclado empleado en los productos Nike procede de botellas de plástico recicladas que se limpian, se desmenuzan y se convierten en pellets. A continuación, los pellets se transforman en el hilo nuevo de alta calidad que se utiliza en nuestros productos, para proporcionar un rendimiento máximo con un menor impacto en el medioambiente.
    • Además de reducir los residuos, el poliéster reciclado reduce las emisiones de carbono hasta un 30 % en comparación con el poliéster virgen. Nike recupera una media anual de 1.000 millones de botellas de plástico de vertederos y canales.

Evaluaciones (3)

5 estrellas

  • unique from Nike.

    RafIE

    It is very good. Nice made. On the back side is a black around 2 inches Nike logo. M size is enough for standard adult heads. S size will be perfect for kids up to age of 14!

  • Nice!

    Jaap636457276

    Mooie kwaliteit en goede pasvorm

  • Gorro alta calidad

    adolfob1249226

    Perfecto..muy buena calidad..y buen precio Lo recomiemdo

Nike Apex Electric Gorro tipo pescador

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