Nike Apex Electric Gorro tipo pescador

unique from Nike.
RafIE
It is very good. Nice made. On the back side is a black around 2 inches Nike logo. M size is enough for standard adult heads. S size will be perfect for kids up to age of 14!
Materiales reciclados
Este producto está fabricado con fibras de poliéster 100 % reciclado.
Este gorro tipo pescador con estampados y forma cuadrada incorpora un logotipo con la caligrafía de la leyenda de Nike Bill Bowerman. Su diseño de calado medio aporta 360 grados de protección.
Nike Apex Electric
Este gorro tipo pescador con estampados y forma cuadrada incorpora un logotipo con la caligrafía de la leyenda de Nike Bill Bowerman. Su diseño de calado medio aporta 360 grados de protección.
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
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5 estrellas
unique from Nike.
RafIE
It is very good. Nice made. On the back side is a black around 2 inches Nike logo. M size is enough for standard adult heads. S size will be perfect for kids up to age of 14!
Nice!
Jaap636457276
Mooie kwaliteit en goede pasvorm
Gorro alta calidad
adolfob1249226
Perfecto..muy buena calidad..y buen precio Lo recomiemdo
Nike Apex Electric