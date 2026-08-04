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Buenas valoraciones
A'One "Lem and Lime" A'ja Wilson Zapatillas de baloncesto - Volt/Barely Volt/Blanco

A'One "Lem and Lime"

A'ja Wilson Zapatillas de baloncesto

30 % de descuento
Volt/Barely Volt/Blanco
Stone Mauve/Silt Red/Metallic Red Bronze
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Claro que A'ja Wilson tiene unas zapatillas exclusivas. ¿Qué esperabas de una tres veces MVP? Su modelo debuta con una espuma Cushlon 3.0 que ofrece le ofrece la comodidad total que necesita para estar siempre preparada. Da igual si está haciendo tiros en suspensión, reventando los marcadores o abatiendo a la defensa. A'ja siempre tira para adelante con determinación. Siempre sube el listón. Es así. No hay más. La pregunta es: ¿quieres elevar tu juego así tú también?


  • Color mostrado: Volt/Barely Volt/Blanco
  • Modelo: FZ8605-702

A'One "Lem and Lime"

30 % de descuento

Claro que A'ja Wilson tiene unas zapatillas exclusivas. ¿Qué esperabas de una tres veces MVP? Su modelo debuta con una espuma Cushlon 3.0 que ofrece le ofrece la comodidad total que necesita para estar siempre preparada. Da igual si está haciendo tiros en suspensión, reventando los marcadores o abatiendo a la defensa. A'ja siempre tira para adelante con determinación. Siempre sube el listón. Es así. No hay más. La pregunta es: ¿quieres elevar tu juego así tú también?

Sube el listón

Para igualar la versatilidad de A'ja y ofrecerle un retorno de energía óptimo, las zapatillas llevan espuma Cushlon 3.0 en la planta del pie. Así tiene lo que necesita para darlo todo en los momentos decisivos.

Ligereza total

Cuando el partido está en juego, nada frena a A'ja. Por eso, la malla ligera y transpirable de las zapatillas le permite ejecutar rápidos movimientos de pies.

Tracción microajustada

La espuma suave y estable se combina con un patrón de tracción generativa para ofrecerle a A'ja la sujeción y el control que necesita para ser implacable.

El poder de las estrellas

Logotipo de A'ja inspirado en la estrella que siempre dibuja en su firma, con un diseño fuerte, llamativo y divertido como la energía que transmite en la cancha.

Más ventajas

  • Pieza ampliada en el talón para una estabilidad óptima.
  • Banda en el mediopié para una sujeción perfecta en el puente y un mayor control de movimientos.

Detalles del producto

  • Color mostrado: Volt/Barely Volt/Blanco
  • Modelo: FZ8605-702

Talla y ajuste

    • El producto es ajustado; te recomendamos pedir media talla más de la habitual
  • Guía de tallas

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Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

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Evaluaciones (452)

4.3 estrellas

  • Good shoes, but DSG disapointment

    Back_to_the game

    I bought this nice show leas than 1 month, no mention of the shoe state, it comes dirty and glue mark with looks refurbished

  • A One!

    Coop

    [This review was collected as part of a promotion.] I brought these a few weeks ago and have no regrets.

    Producto recibido gratis o valorado como parte de un sorteo/obsequio o a cambio de un descuento.
    #productsprovidedbynike

  • Aja!!

    Ohiolady

    [This review was collected as part of a promotion.] I love them and I would buy another pair again on sale

    Producto recibido gratis o valorado como parte de un sorteo/obsequio o a cambio de un descuento.
    #productsprovidedbynike

A'One "Lem and Lime" A'ja Wilson Zapatillas de baloncesto

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