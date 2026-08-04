A'One "Lem and Lime" A'ja Wilson Zapatillas de baloncesto

A'One "Lem and Lime"

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Claro que A'ja Wilson tiene unas zapatillas exclusivas. ¿Qué esperabas de una tres veces MVP? Su modelo debuta con una espuma Cushlon 3.0 que ofrece le ofrece la comodidad total que necesita para estar siempre preparada. Da igual si está haciendo tiros en suspensión, reventando los marcadores o abatiendo a la defensa. A'ja siempre tira para adelante con determinación. Siempre sube el listón. Es así. No hay más. La pregunta es: ¿quieres elevar tu juego así tú también?

Sube el listón

Para igualar la versatilidad de A'ja y ofrecerle un retorno de energía óptimo, las zapatillas llevan espuma Cushlon 3.0 en la planta del pie. Así tiene lo que necesita para darlo todo en los momentos decisivos.

Ligereza total

Cuando el partido está en juego, nada frena a A'ja. Por eso, la malla ligera y transpirable de las zapatillas le permite ejecutar rápidos movimientos de pies.

Tracción microajustada

La espuma suave y estable se combina con un patrón de tracción generativa para ofrecerle a A'ja la sujeción y el control que necesita para ser implacable.

El poder de las estrellas

Logotipo de A'ja inspirado en la estrella que siempre dibuja en su firma, con un diseño fuerte, llamativo y divertido como la energía que transmite en la cancha.