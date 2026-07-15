A'ja Wilson Pantalón corto de baloncesto de 10 cm Dri-FIT - Mujer

MilicaB375034733
Very comfortable shorts! Wearing them over summer and they are supper comfy and breathable. Recommend!
Materiales reciclados
Este producto está fabricado con fibras de poliéster 100 % reciclado.
Sal a por todo con una comodidad absoluta. Este pantalón corto de malla con forro, transpirable y con tecnología de capilarización del sudor, tiene un dobladillo curvado y un ajuste amplio para hacer cortes rápidos en la cancha como A'ja.
A'ja Wilson
Sal a por todo con una comodidad absoluta. Este pantalón corto de malla con forro, transpirable y con tecnología de capilarización del sudor, tiene un dobladillo curvado y un ajuste amplio para hacer cortes rápidos en la cancha como A'ja.
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5 estrellas
MilicaB375034733
Very comfortable shorts! Wearing them over summer and they are supper comfy and breathable. Recommend!
A'ja Wilson