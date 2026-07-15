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A'ja Wilson Pantalón corto de baloncesto de 10 cm Dri-FIT - Mujer - Negro/Blanco

Materiales reciclados

A'ja Wilson

Pantalón corto de baloncesto de 10 cm Dri-FIT - Mujer

54,99 €
Negro/Blanco
Hyper Pink/Negro
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Recogida gratuita
Click and Collect disponible al pasar por caja

Este producto está fabricado con fibras de poliéster 100 % reciclado.

Sal a por todo con una comodidad absoluta. Este pantalón corto de malla con forro, transpirable y con tecnología de capilarización del sudor, tiene un dobladillo curvado y un ajuste amplio para hacer cortes rápidos en la cancha como A'ja.


  • Color mostrado: Negro/Blanco
  • Modelo: II4213-010

A'ja Wilson

54,99 €

Sal a por todo con una comodidad absoluta. Este pantalón corto de malla con forro, transpirable y con tecnología de capilarización del sudor, tiene un dobladillo curvado y un ajuste amplio para hacer cortes rápidos en la cancha como A'ja.

Ventajas

  • Logotipo de A'ja inspirado en la estrella que siempre dibuja en su firma, con un diseño fuerte, llamativo y divertido como la energía que transmite en la cancha.
  • La tecnología Nike Dri-FIT aleja el sudor de la piel para mantener la transpirabilidad y la comodidad.
  • Baja la cintura para dejar a la vista el elástico de jacquard con el logotipo.

Detalles del producto

  • Logotipo de A'ja Wilson
  • Logotipo Swoosh
  • Bolsillos
  • Cuerpo/forro/interior de los bolsillos: 100 % poliéster
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Negro/Blanco
  • Modelo: II4213-010

Talla y ajuste

    • Modelo: talla S y 178 cm de altura
    • Ajuste holgado: amplio e informal
  • Guía de tallas

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Método de fabricación

    • El poliéster reciclado empleado en los productos Nike procede de botellas de plástico recicladas que se limpian, se desmenuzan y se convierten en pellets. A continuación, los pellets se transforman en el hilo nuevo de alta calidad que se utiliza en nuestros productos, para proporcionar un rendimiento máximo con un menor impacto en el medioambiente.
    • Además de reducir los residuos, el poliéster reciclado reduce las emisiones de carbono hasta un 30 % en comparación con el poliéster virgen. Nike recupera una media anual de 1.000 millones de botellas de plástico de vertederos y canales.

Evaluaciones (1)

5 estrellas

  • MilicaB375034733

    Very comfortable shorts! Wearing them over summer and they are supper comfy and breathable. Recommend!

A'ja Wilson Pantalón corto de baloncesto de 10 cm Dri-FIT - Mujer

A'ja Wilson

54,99 €

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