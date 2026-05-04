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A'ja Wilson Camiseta de tirantes de baloncesto - Mujer - Blanco/Negro

Materiales reciclados

A'ja Wilson

Camiseta de tirantes de baloncesto - Mujer

44,99 €
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Recogida gratuita
Click and Collect disponible al pasar por caja

Da lo mejor de ti con una comodidad sin límites. Esta camiseta de tirantes holgada de estilo deportivo es fácil de meter por dentro para conseguir un look totalmente inspirado en A'ja o también la puedes dejar suelta para una sensación de ligereza. El tejido de mezcla de algodón y poliéster es naturalmente transpirable, por lo que está listo para la cancha en cualquier momento.


  • Color mostrado: Blanco/Negro
  • Modelo: II4204-100

A'ja Wilson

44,99 €

Da lo mejor de ti con una comodidad sin límites. Esta camiseta de tirantes holgada de estilo deportivo es fácil de meter por dentro para conseguir un look totalmente inspirado en A'ja o también la puedes dejar suelta para una sensación de ligereza. El tejido de mezcla de algodón y poliéster es naturalmente transpirable, por lo que está listo para la cancha en cualquier momento.

Ventajas

Logotipo de A'ja inspirado en la estrella que siempre dibuja en su firma, con un diseño fuerte, llamativo y divertido como la energía que transmite en la cancha.

Detalles del producto

  • Dobladillo con aberturas
  • Logotipo de A'ja Wilson
  • Logotipo Swoosh
  • 80 % poliéster/20 % algodón
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Blanco/Negro
  • Modelo: II4204-100

Talla y ajuste

    • Modelo: talla S y 178 cm de altura
    • Ajuste holgado: amplio e informal
  • Guía de tallas

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Evaluaciones (1)

5 estrellas

  • Perfect cut

    Sarahd40367934f5d4214b4f8fa38430840d5

    Perfect. Finally a great muscle tee for the girls too!!! Please make more styles and colours.

A'ja Wilson Camiseta de tirantes de baloncesto - Mujer

A'ja Wilson

44,99 €

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