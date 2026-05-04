A'ja Wilson Camiseta de tirantes de baloncesto - Mujer

Perfect cut
Sarahd40367934f5d4214b4f8fa38430840d5
Perfect. Finally a great muscle tee for the girls too!!! Please make more styles and colours.
Materiales reciclados
Da lo mejor de ti con una comodidad sin límites. Esta camiseta de tirantes holgada de estilo deportivo es fácil de meter por dentro para conseguir un look totalmente inspirado en A'ja o también la puedes dejar suelta para una sensación de ligereza. El tejido de mezcla de algodón y poliéster es naturalmente transpirable, por lo que está listo para la cancha en cualquier momento.
A'ja Wilson
Da lo mejor de ti con una comodidad sin límites. Esta camiseta de tirantes holgada de estilo deportivo es fácil de meter por dentro para conseguir un look totalmente inspirado en A'ja o también la puedes dejar suelta para una sensación de ligereza. El tejido de mezcla de algodón y poliéster es naturalmente transpirable, por lo que está listo para la cancha en cualquier momento.
Logotipo de A'ja inspirado en la estrella que siempre dibuja en su firma, con un diseño fuerte, llamativo y divertido como la energía que transmite en la cancha.
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
5 estrellas
Perfect cut
Sarahd40367934f5d4214b4f8fa38430840d5
Perfect. Finally a great muscle tee for the girls too!!! Please make more styles and colours.
A'ja Wilson