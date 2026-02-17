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Nike Air Sudadera con capucha - Niño/a - Negro/Blanco/Blanco

Nike Air

Sudadera con capucha - Niño/a

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Esta sudadera con capucha de tejido Fleece ligero es ideal cuando necesitas un poco más de calidez. Es lisa por fuera y está suavemente cepillada por dentro para aportar más comodidad. Los detalles especiales del diseño, como el logotipo bordado en el pecho y los ribetes en contraste, realzan tu look.


  • Color mostrado: Negro/Blanco/Blanco
  • Modelo: II7350-010

Nike Air

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Esta sudadera con capucha de tejido Fleece ligero es ideal cuando necesitas un poco más de calidez. Es lisa por fuera y está suavemente cepillada por dentro para aportar más comodidad. Los detalles especiales del diseño, como el logotipo bordado en el pecho y los ribetes en contraste, realzan tu look.

Ventajas

  • El tejido Fleece cepillado de densidad media ofrece suavidad adicional en el interior y una parte lisa en el exterior.
  • Espacio adicional en las mangas y el cuerpo para sumergirte cómodamente en cualquier aventura.

Detalles del producto

  • 80 % algodón/20 % poliéster
  • Logotipo Nike Air bordado (pecho)
  • Parche de silicona Nike Air
  • Bolsillo de canguro
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Negro/Blanco/Blanco
  • Modelo: II7350-010

Talla y ajuste

    • Modelo: talla S y 137 cm de altura
    • Ajuste holgado: amplio e informal
  • Guía de tallas

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Evaluaciones (1)

5 estrellas

  • Levente57df9523a26a43b2971d5602cb62f836

    Nagyon, kényelmes, nagyon jól néz ki és meleg.

Nike Air Sudadera con capucha - Niño/a

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