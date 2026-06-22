Nike Air Presto By You Zapatillas personalizables - Mujer

Nike Air Presto By You

149,99 €

Estas Air Presto mejoran el modelo de running popular con opciones de personalización modernas. Añade un toque de color a la funda interior y a su icónica estructura, y dale un toque especial al diseño con motas (e incluso más color) en la amortiguación de la mediasuela. Remátalo con un mensaje personal corto en el talón. Es hora de elevar tu estilo.

Elige el color de la parte superior

Elige el color del botín y el revestimiento de la icónica estructura. Además, puedes añadir un toque de color de contraste en la puntera, los cordones y el Swoosh o mantener un estilo más discreto y tonal.

Marca los detalles

Haz que el talón de la mediasuela destaque con motas, colores o ambos. Si realmente quieres marcar la diferencia, añade también un color llamativo a la suela.

Dales tu toque personal

Añade un mensaje corto en el talón con números, letras o símbolos.