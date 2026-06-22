Nike Air Presto By You Zapatillas personalizables - Mujer

Comfy but noticeable glue
georgettah167729084
Prestos are so comfortable and my custom design turned out great. My only complaint about this shoe is being able to see the glue around the toe box (plastic piece that connects to upper).
Estas Air Presto mejoran el modelo de running popular con opciones de personalización modernas. Añade un toque de color a la funda interior y a su icónica estructura, y dale un toque especial al diseño con motas (e incluso más color) en la amortiguación de la mediasuela. Remátalo con un mensaje personal corto en el talón. Es hora de elevar tu estilo.
Nike Air Presto By You
Estas Air Presto mejoran el modelo de running popular con opciones de personalización modernas. Añade un toque de color a la funda interior y a su icónica estructura, y dale un toque especial al diseño con motas (e incluso más color) en la amortiguación de la mediasuela. Remátalo con un mensaje personal corto en el talón. Es hora de elevar tu estilo.
Elige el color del botín y el revestimiento de la icónica estructura. Además, puedes añadir un toque de color de contraste en la puntera, los cordones y el Swoosh o mantener un estilo más discreto y tonal.
Haz que el talón de la mediasuela destaque con motas, colores o ambos. Si realmente quieres marcar la diferencia, añade también un color llamativo a la suela.
Añade un mensaje corto en el talón con números, letras o símbolos.
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
4.6 estrellas
Comfy but noticeable glue
georgettah167729084
Prestos are so comfortable and my custom design turned out great. My only complaint about this shoe is being able to see the glue around the toe box (plastic piece that connects to upper).
Perfect Gift!
SSWebber3
Customized these for my wife for her Mother’s Day gift. She has been so happy with them. Not only did I get to pick her favorite colors during the design process, but she has said that they are the most comfortable shoes in her closet. She wears them whenever she will be standing or walking for long periods of time and have been great for her back! Fit is perfect and they look great!
Nike air presto
eemacc
It very nice lite weight comfortable running, and do my exercise Their awesome!!!!
Nike Air Presto By You
Este producto es personalizado. Los pedidos de productos personalizados no se pueden cancelar pasados 15 minutos y no se pueden devolver a menos que el artículo sea defectuoso.
Descubre las zapatillas Nike Air Presto para mujer
Parte superior de malla elástica para ofrecer un ajuste tan cómodo como el de un calcetín y añadir transpirabilidad.
Icónica estructura de TPU en el mediopié para añadir contraste a la parte superior sintética y elástica y aportar sujeción al pie.
La amortiguación Nike Air ofrece una comodidad duradera.