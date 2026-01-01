Nike Air
Pantalón deportivo de tejido Woven - Niño/a
El ajuste amplio y el dobladillo abierto de este pantalón deportivo Nike Air da un toque innovador a un clásico. El nylon ligero y repelente al agua ofrece una mayor durabilidad, al tiempo que el forro de malla mantiene la transpirabilidad. El bolsillo con cremallera en la cadera es ideal para guardar objetos pequeños de forma segura.
- Color mostrado: Negro/Blanco/Blanco
- Modelo: IH5978-010
Nike Air
El ajuste amplio y el dobladillo abierto de este pantalón deportivo Nike Air da un toque innovador a un clásico. El nylon ligero y repelente al agua ofrece una mayor durabilidad, al tiempo que el forro de malla mantiene la transpirabilidad. El bolsillo con cremallera en la cadera es ideal para guardar objetos pequeños de forma segura.
Ventajas
- Cintura elástica con cordón para conseguir el ajuste perfecto.
- Bolsillos laterales con cremallera y un bolsillo con cremallera en la cadera para ofrecer varias opciones de almacenamiento.
Detalles del producto
- Cuerpo: 100 % nylon. Forro: 100 % poliéster.
- Bolsillos laterales
- Lavar a máquina
- De importación
- Color mostrado: Negro/Blanco/Blanco
- Modelo: IH5978-010
Talla y ajuste
- Modelo: talla M y 150 cm de altura
- Ajuste holgado: amplio e informal
- Longitud completa: por debajo del tobillo
- Guía de tallas
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
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