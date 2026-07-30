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Buenas valoraciones
Nike Air Monarch IV Zapatillas de training (extraanchas) - Hombre - Blanco/Negro

Nike Air Monarch IV

Zapatillas de training (extraanchas) - Hombre

79,99 €
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Las Nike Air Monarch IV ofrecen un estilo clásico, comodidad y libertad de movimiento con piel auténtica y mucha amortiguación Nike Air ligera.


  • Color mostrado: Blanco/Negro
  • Modelo: 416355-101

Nike Air Monarch IV

79,99 €

SUJECIÓN Y COMODIDAD CLÁSICAS.

Las Nike Air Monarch IV ofrecen un estilo clásico, comodidad y libertad de movimiento con piel auténtica y mucha amortiguación Nike Air ligera.

Ventajas

  • Piel auténtica y sintética que se combinan para ofrecer una mayor durabilidad y comodidad clásica.
  • Unidad Air-Sole que recorre todo el largo del pie para ofrecer amortiguación, comodidad y sujeción.
  • Suela de goma duradera para proporcionar tracción.

Detalles del producto

  • Color mostrado: Blanco/Negro
  • Modelo: 416355-101

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Evaluaciones (281)

4.3 estrellas

  • John382135023

    price was right , made call to operator got the order right which AI had problem before getting wide shoe and was delivered in record time Thank you

  • Monarch IV

    Richard280950694

    One of the best shoes that I’ve ever worn I really like them. I’ve had many pairs of these a number one choice

  • Very pleased.

    Kimberly45ce53f517294f37824f0217e92850d2

    Very happy. Costumer service was fantastic.

Nike Air Monarch IV Zapatillas de training (extraanchas) - Hombre

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