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Buenas valoraciones
Nike Air Max TL 2,5 Zapatillas - Hombre - Dark Smoke Grey/Plata metalizado/Negro/Wolf Grey

Nike Air Max TL 2,5

Zapatillas - Hombre

179,99 €
Dark Smoke Grey/Plata metalizado/Negro/Wolf Grey
Smoke Grey/Negro/Dark Smoke Grey/Tough Red
Negro/Negro/Plata metalizado/Negro
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Las Air Max TL 2.5 actualizan un favorito de finales de los 90 y recuperan la icónica estética Air Max ondulada. Los tejidos transpirables se fusionan con piel sintética suave para ofrecer un acabado impecable, al tiempo que la amortiguación Max Air completa aporta elasticidad a cada pisada.


  • Color mostrado: Dark Smoke Grey/Plata metalizado/Negro/Wolf Grey
  • Modelo: IO3037-002

Nike Air Max TL 2,5

179,99 €

Las Air Max TL 2.5 actualizan un favorito de finales de los 90 y recuperan la icónica estética Air Max ondulada. Los tejidos transpirables se fusionan con piel sintética suave para ofrecer un acabado impecable, al tiempo que la amortiguación Max Air completa aporta elasticidad a cada pisada.

Ventajas

  • Parte superior que combina tela y piel sintética para una mayor transpirabilidad y durabilidad.
  • Amortiguación Max Air suave y cómoda para ofrecer el nivel perfecto de sujeción.
  • Suela exterior de goma para una tracción duradera.

Detalles del producto

  • Mediasuela de espuma
  • Suela exterior de goma
  • Color mostrado: Dark Smoke Grey/Plata metalizado/Negro/Wolf Grey
  • Modelo: IO3037-002

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Evaluaciones (84)

4.8 estrellas

  • Wunderschön und bequem

    maryam24550477

    Super. Es ist so wie Beschreibung. Perfekt. Die große ist auch genau wie Beschreibung. Also fällt nicht größer oder kleiner.

  • Style and Comfort

    Pbrad

    They look great and are extremely comfortable. They fit perfect and you can walk in them all day. Has quickly become one of my favorite pairs.

  • Top

    MandyM447821681

    Super, stylischer Schuh - fällt grössengerecht aus. Mein Sohn ist begeistert 👍🏼

Nike Air Max TL 2,5 Zapatillas - Hombre

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