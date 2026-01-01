Nike Air Max Plus
Zapatillas - Hombre
Deja que tu estilo se eleve con las Air Max Plus. La emblemática estructura añade estilo a tu look y la malla transpirable mantiene la frescura. La amortiguación visible te permite rendir homenaje a tu estilo desafiante con comodidad.
- Color mostrado: Negro/Carmesí brillante/Negro/Negro
- Modelo: IX0385-001
Nike Air Max Plus
Deja que tu estilo se eleve con las Air Max Plus. La emblemática estructura añade estilo a tu look y la malla transpirable mantiene la frescura. La amortiguación visible te permite rendir homenaje a tu estilo desafiante con comodidad.
Ventajas
- Parte superior de malla con detalles de piel sintética para ofrecer durabilidad y transpirabilidad.
- Puente del mediopié para ofrecer sujeción.
- Unidades Nike Air para una amortiguación ligera.
- Suela exterior de goma para proporcionar una tracción duradera.
Detalles del producto
- Mediasuela de espuma
- Suela exterior de goma
- Detalles de diseño reflectante
- Este producto no está diseñado para su uso como equipo de protección individual (EPI)
- Color mostrado: Negro/Carmesí brillante/Negro/Negro
- Modelo: IX0385-001
Envíos y devoluciones
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