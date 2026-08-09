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Nike Air Max Plus Premium Zapatillas - Niño/a pequeño/a - Negro/Multicolor/Anthracite/Negro

Nike Air Max Plus Premium

Zapatillas - Niño/a pequeño/a

104,99 €
Negro/Multicolor/Anthracite/Negro
Negro/Negro/Negro
Negro/Blue Crystal/Negro
Negro/Illusion Green/Negro
Tough Red/Negro/Mystic Dates/Grey Fog
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Una gran amortiguación. Y una actitud incomparable. La malla transpirable y la estructura de sujeción de plástico adquieren un toque fundido en esta edición prémium de las clásicas AM. Las unidades Air visibles en el talón y el antepié ofrecen más rebote y amortiguación para acompañar a tu peque del parque al patio de casa o a cualquier otro lugar.


  • Color mostrado: Negro/Multicolor/Anthracite/Negro
  • Modelo: IR4690-001

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104,99 €

Una gran amortiguación. Y una actitud incomparable. La malla transpirable y la estructura de sujeción de plástico adquieren un toque fundido en esta edición prémium de las clásicas AM. Las unidades Air visibles en el talón y el antepié ofrecen más rebote y amortiguación para acompañar a tu peque del parque al patio de casa o a cualquier otro lugar.

Ventajas

  • Líneas onduladas de la icónica estructura de plástico que tienen un aspecto aún más suave, pero ofrecen la misma sujeción. Además, el puente del mediopié que ofrece sujeción está inspirado en la cola de una ballena.
  • Unidad Max Air, diseñada originalmente para el running, para una amortiguación ligera y duradera.
  • La puntera de plástico aporta durabilidad y brillo, y las ranuras flexibles hacen que cada pisada sea natural.

Detalles del producto

  • Cordones clásicos
  • Zona del tobillo de perfil bajo
  • Color mostrado: Negro/Multicolor/Anthracite/Negro
  • Modelo: IR4690-001

Envíos y devoluciones

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Evaluaciones (1)

5 estrellas

  • Annita2544b303f46e418ab7e727055fdd6c4b

    Mon petits fils est ravi. La livraison a été très rapide.parfait. merci

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