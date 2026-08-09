Nike Air Max Plus Premium Zapatillas - Niño/a pequeño/a

Annita2544b303f46e418ab7e727055fdd6c4b
Mon petits fils est ravi. La livraison a été très rapide.parfait. merci
Una gran amortiguación. Y una actitud incomparable. La malla transpirable y la estructura de sujeción de plástico adquieren un toque fundido en esta edición prémium de las clásicas AM. Las unidades Air visibles en el talón y el antepié ofrecen más rebote y amortiguación para acompañar a tu peque del parque al patio de casa o a cualquier otro lugar.
Nike Air Max Plus Premium
Una gran amortiguación. Y una actitud incomparable. La malla transpirable y la estructura de sujeción de plástico adquieren un toque fundido en esta edición prémium de las clásicas AM. Las unidades Air visibles en el talón y el antepié ofrecen más rebote y amortiguación para acompañar a tu peque del parque al patio de casa o a cualquier otro lugar.
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
5 estrellas
Annita2544b303f46e418ab7e727055fdd6c4b
Mon petits fils est ravi. La livraison a été très rapide.parfait. merci
Nike Air Max Plus Premium