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Nike Air Max Plus Premium "Scorpion" Zapatillas - Hombre - Negro/Chrome/Gamma Blue

Nike Air Max Plus Premium "Scorpion"

Zapatillas - Hombre

189,99 €
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Deja que tu estilo se eleve con las Air Max Plus. La emblemática estructura añade estilo a tu look y la malla transpirable mantiene la frescura. Esta elegante combinación de colores le da un toque especial con los estampados de escorpión en la lengüeta. La amortiguación visible te permite rendir homenaje a tu estilo con comodidad.


  • Color mostrado: Negro/Chrome/Gamma Blue
  • Modelo: IM9624-001

Nike Air Max Plus Premium "Scorpion"

189,99 €

Deja que tu estilo se eleve con las Air Max Plus. La emblemática estructura añade estilo a tu look y la malla transpirable mantiene la frescura. Esta elegante combinación de colores le da un toque especial con los estampados de escorpión en la lengüeta. La amortiguación visible te permite rendir homenaje a tu estilo con comodidad.

Ventajas

  • Parte superior de tela con detalles de piel sintética para ofrecer durabilidad y transpirabilidad.
  • Puente del mediopié para ofrecer sujeción.
  • Unidades Nike Air para una amortiguación ligera.
  • Suela exterior de goma para proporcionar una tracción duradera.

Detalles del producto

  • Mediasuela de espuma
  • Suela exterior de goma
  • Color mostrado: Negro/Chrome/Gamma Blue
  • Modelo: IM9624-001

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Evaluaciones (2)

3 estrellas

  • AdemY721434952

    Obwohl 1,5 nummern grösser bestellt und trotzdem eng bis zum geht nicht mehr schade für so einen tollen schuh

  • DAVIDM28103237

    Zapatillas fantásticas y muy cómodas, mi padre está encantado con ellas

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