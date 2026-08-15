Nike Air Max Plus 3 Zapatillas - Hombre

ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ65729884
Απίστευτο παπούτσι, τέλεια εφαρμογή θα το συνιστούσα ανεπιφύλακτα
Estas Air Max Plus 3 rinden homenaje a su legado con sutiles guiños a sus predecesoras. La amortiguación de espuma y las unidades Max Air aportan elasticidad y comodidad a tu pisada. Las líneas de diseño futurista y los detalles elegantes acercan estas zapatillas al presente con un estilo llamativo.
Nike Air Max Plus 3
Estas Air Max Plus 3 rinden homenaje a su legado con sutiles guiños a sus predecesoras. La amortiguación de espuma y las unidades Max Air aportan elasticidad y comodidad a tu pisada. Las líneas de diseño futurista y los detalles elegantes acercan estas zapatillas al presente con un estilo llamativo.
La revolucionaria tecnología Air se abrió paso en el mundo de las zapatillas Nike en 1978. En 1987, las Air Max 1 debutaron con la tecnología Air visible en el talón, que proporcionaba algo más que la amortiguación Air; de repente, también se podía ver. A partir de entonces, las zapatillas Air Max de nueva generación se pusieron de moda entre atletas y coleccionistas con una oferta de atractivas combinaciones de colores y una amortiguación fiable que no pesa.
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
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4.6 estrellas
ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ65729884
Απίστευτο παπούτσι, τέλεια εφαρμογή θα το συνιστούσα ανεπιφύλακτα
Abdoulaya800e13a493a4e81b4604af01c631eaf
J’aime bien la paire elle bien confortable pour marcher à longueur de journée
Air Max Plus 3
GerardG220302696
Perfect trainers that arrived 3 days after my order was placed. Really pleased.
Nike Air Max Plus 3