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Nike Air Max Plus 3 Zapatillas - Hombre - Negro/Smoke Grey

Nike Air Max Plus 3

Zapatillas - Hombre

189,99 €
Negro/Smoke Grey
Blanco/Vast Grey/Blanco
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Este producto queda excluido de las promociones y descuentos del sitio web.
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Estas Air Max Plus 3 rinden homenaje a su legado con sutiles guiños a sus predecesoras. La amortiguación de espuma y las unidades Max Air aportan elasticidad y comodidad a tu pisada. Las líneas de diseño futurista y los detalles elegantes acercan estas zapatillas al presente con un estilo llamativo.


  • Color mostrado: Negro/Smoke Grey
  • Modelo: IF6319-001

Nike Air Max Plus 3

189,99 €

Estas Air Max Plus 3 rinden homenaje a su legado con sutiles guiños a sus predecesoras. La amortiguación de espuma y las unidades Max Air aportan elasticidad y comodidad a tu pisada. Las líneas de diseño futurista y los detalles elegantes acercan estas zapatillas al presente con un estilo llamativo.

Ventajas

  • Parte superior de piel sintética y malla transpirable para ofrecer transpirabilidad, durabilidad y sujeción.
  • Unidades Max Air en el talón y el antepié, diseñadas originalmente para el running, para ofrecer una amortiguación ligera.
  • Los detalles de plástico impecable en la puntera aportan brillo y durabilidad a tu look.
  • Suela exterior de goma para una mayor tracción.

Detalles del producto

  • Color mostrado: Negro/Smoke Grey
  • Modelo: IF6319-001

Orígenes de las Nike Air Max

La revolucionaria tecnología Air se abrió paso en el mundo de las zapatillas Nike en 1978. En 1987, las Air Max 1 debutaron con la tecnología Air visible en el talón, que proporcionaba algo más que la amortiguación Air; de repente, también se podía ver. A partir de entonces, las zapatillas Air Max de nueva generación se pusieron de moda entre atletas y coleccionistas con una oferta de atractivas combinaciones de colores y una amortiguación fiable que no pesa.

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Evaluaciones (80)

4.6 estrellas

  • ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ65729884

    Απίστευτο παπούτσι, τέλεια εφαρμογή θα το συνιστούσα ανεπιφύλακτα

  • Abdoulaya800e13a493a4e81b4604af01c631eaf

    J’aime bien la paire elle bien confortable pour marcher à longueur de journée

  • Air Max Plus 3

    GerardG220302696

    Perfect trainers that arrived 3 days after my order was placed. Really pleased.

Nike Air Max Plus 3 Zapatillas - Hombre

Nike Air Max Plus 3

189,99 €

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