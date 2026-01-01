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Nike Air Max Lite Bolsa de golf - Negro/Pure Platinum/Negro

Nike Air Max Lite

Bolsa de golf

179,99 €
Negro/Pure Platinum/Negro
University Red/Pure Platinum/University Red
Negro/Wolf Grey/Clear Jade
TALLA ÚNICA
Recogida gratuita
Click and Collect disponible al pasar por caja

Con un peso de 2 kg, la bolsa Nike Air Max Lite está diseñada para los golfistas que llevan consigo todo lo que necesitan para los partidos. Las correas acolchadas Air Max y la almohadilla lumbar te ofrecen sujeción y comodidad. Además, el práctico bolsillo exterior tiene capacidad para llevar una botella de agua: así mantendrás la hidratación mientras recorres el campo.


  • Color mostrado: Negro/Pure Platinum/Negro
  • Modelo: IO1600-095

Nike Air Max Lite

179,99 €

Con un peso de 2 kg, la bolsa Nike Air Max Lite está diseñada para los golfistas que llevan consigo todo lo que necesitan para los partidos. Las correas acolchadas Air Max y la almohadilla lumbar te ofrecen sujeción y comodidad. Además, el práctico bolsillo exterior tiene capacidad para llevar una botella de agua: así mantendrás la hidratación mientras recorres el campo.

Ventajas

  • Cuatro divisores para mantener los palos separados y organizados.
  • Cinco bolsillos para guardar pelotas, tees y otros objetos básicos.

Detalles del producto

  • Parche para guante con cierre por contacto
  • Funda para bolígrafo
  • 100 % poliéster
  • Limpiar tan solo las manchas
  • De importación
  • Color mostrado: Negro/Pure Platinum/Negro
  • Modelo: IO1600-095

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

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    Nike Air Max Lite Bolsa de golf

    Nike Air Max Lite

    179,99 €

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