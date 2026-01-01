Nike Air Max Lite
Bolsa de golf
Con un peso de 2 kg, la bolsa Nike Air Max Lite está diseñada para los golfistas que llevan consigo todo lo que necesitan para los partidos. Las correas acolchadas Air Max y la almohadilla lumbar te ofrecen sujeción y comodidad. Además, el práctico bolsillo exterior tiene capacidad para llevar una botella de agua: así mantendrás la hidratación mientras recorres el campo.
- Color mostrado: Negro/Pure Platinum/Negro
- Modelo: IO1600-095
Nike Air Max Lite
Con un peso de 2 kg, la bolsa Nike Air Max Lite está diseñada para los golfistas que llevan consigo todo lo que necesitan para los partidos. Las correas acolchadas Air Max y la almohadilla lumbar te ofrecen sujeción y comodidad. Además, el práctico bolsillo exterior tiene capacidad para llevar una botella de agua: así mantendrás la hidratación mientras recorres el campo.
Ventajas
- Cuatro divisores para mantener los palos separados y organizados.
- Cinco bolsillos para guardar pelotas, tees y otros objetos básicos.
Detalles del producto
- Parche para guante con cierre por contacto
- Funda para bolígrafo
- 100 % poliéster
- Limpiar tan solo las manchas
- De importación
- Color mostrado: Negro/Pure Platinum/Negro
- Modelo: IO1600-095
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
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Nike Air Max Lite