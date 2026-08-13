Nike Air Max Ishod Zapatillas de skateboard

Sneaks on fire 🔥 🔥🔥🔥
williamd377391379
I am satisfied with these kicks. They are definitely an attention grabber. You can never go wrong with SB Nike's. Too bad I got them towards the end of the summer.
Inspiradas en los elementos de las icónicas zapatillas de baloncesto de los 90, las Air Max Ishod se han diseñado con toda la durabilidad que necesitas para darlo todo con el skate. Este giro creativo del diseño original de las Ishod cuenta con malla actualizada, una amortiguación Nike Air expuesta y un diseño cupsole que ofrece comodidad desde el primer momento.
Nike Air Max Ishod
Inspiradas en los elementos de las icónicas zapatillas de baloncesto de los 90, las Air Max Ishod se han diseñado con toda la durabilidad que necesitas para darlo todo con el skate. Este giro creativo del diseño original de las Ishod cuenta con malla actualizada, una amortiguación Nike Air expuesta y un diseño cupsole que ofrece comodidad desde el primer momento.
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
4.5 estrellas
Sneaks on fire 🔥 🔥🔥🔥
williamd377391379
I am satisfied with these kicks. They are definitely an attention grabber. You can never go wrong with SB Nike's. Too bad I got them towards the end of the summer.
AntoneD46001928
They fit great 👍🏾 I love them I really wanted the purple ones they didn’t have my size or the black ones they would great with a pair of white shoe laces
Freshness
Michael46396409
I love the shoes the only thing I would change is the pink because its hard finding something to match these shoes but over all there a good pair of sneakers
Nike Air Max Ishod