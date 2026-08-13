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Buenas valoraciones
Nike Air Max Ishod Zapatillas de skateboard - Negro/Negro/Negro/Negro

Nike Air Max Ishod

Zapatillas de skateboard

109,99 €
Negro/Negro/Negro/Negro
Blue Void/Radiant Blue/Azul brillante/Plata metalizado
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Inspiradas en los elementos de las icónicas zapatillas de baloncesto de los 90, las Air Max Ishod se han diseñado con toda la durabilidad que necesitas para darlo todo con el skate. Este giro creativo del diseño original de las Ishod cuenta con malla actualizada, una amortiguación Nike Air expuesta y un diseño cupsole que ofrece comodidad desde el primer momento.


  • Color mostrado: Negro/Negro/Negro/Negro
  • Modelo: IR1887-001

Nike Air Max Ishod

109,99 €

Inspiradas en los elementos de las icónicas zapatillas de baloncesto de los 90, las Air Max Ishod se han diseñado con toda la durabilidad que necesitas para darlo todo con el skate. Este giro creativo del diseño original de las Ishod cuenta con malla actualizada, una amortiguación Nike Air expuesta y un diseño cupsole que ofrece comodidad desde el primer momento.

Ventajas

  • Estampado "Ishod" en relieve en los ojales ocultos con el "Wair" bordado en la parte superior.
  • Cupsole diseñada con flexibilidad para minimizar el tiempo de adaptación.
  • Patrón con diseño de espiga en la suela exterior que se agarra a la tabla a la perfección.
  • Amortiguación Max Air suave y cómoda para ofrecer el nivel perfecto de sujeción.

Detalles del producto

  • Color mostrado: Negro/Negro/Negro/Negro
  • Modelo: IR1887-001

Envíos y devoluciones

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Evaluaciones (12)

4.5 estrellas

  • Sneaks on fire 🔥 🔥🔥🔥

    williamd377391379

    I am satisfied with these kicks. They are definitely an attention grabber. You can never go wrong with SB Nike's. Too bad I got them towards the end of the summer.

  • AntoneD46001928

    They fit great 👍🏾 I love them I really wanted the purple ones they didn’t have my size or the black ones they would great with a pair of white shoe laces

  • Freshness

    Michael46396409

    I love the shoes the only thing I would change is the pink because its hard finding something to match these shoes but over all there a good pair of sneakers

Nike Air Max Ishod Zapatillas de skateboard

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