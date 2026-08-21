Nike Air Max Fire
Zapatillas - Niño/a pequeño/a
Las nuevas Fire son unas zapatillas elegantes con sujeción que le dan un toque ardiente a la familia Air Max. El diseño de estas zapatillas, influenciado por los deportes de campo y el mundo digital, ofrece un look estilizado para el futuro. La piel sintética proporciona durabilidad, mientras que la unidad Max Air ofrece una amortiguación y comodidad durante todo el día.
- Color mostrado: Negro/Plata metalizado/Gamma Blue
- Modelo: II6557-013
Nike Air Max Fire
Las nuevas Fire son unas zapatillas elegantes con sujeción que le dan un toque ardiente a la familia Air Max. El diseño de estas zapatillas, influenciado por los deportes de campo y el mundo digital, ofrece un look estilizado para el futuro. La piel sintética proporciona durabilidad, mientras que la unidad Max Air ofrece una amortiguación y comodidad durante todo el día.
Detalles del producto
- Parte superior de piel sintética
- Mediasuela de espuma
- Presilla en la lengüeta y el talón
- Zona del cuello de perfil bajo
- Cordones elásticos
- Color mostrado: Negro/Plata metalizado/Gamma Blue
- Modelo: II6557-013
Envíos y devoluciones
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