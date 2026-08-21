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Nike Air Max Fire Zapatillas - Niño/a pequeño/a - Negro/Plata metalizado/Gamma Blue

Nike Air Max Fire

Zapatillas - Niño/a pequeño/a

74,99 €
Negro/Plata metalizado/Gamma Blue
Negro/Blanco
Negro/Playful Pink/Blanco

Las nuevas Fire son unas zapatillas elegantes con sujeción que le dan un toque ardiente a la familia Air Max. El diseño de estas zapatillas, influenciado por los deportes de campo y el mundo digital, ofrece un look estilizado para el futuro. La piel sintética proporciona durabilidad, mientras que la unidad Max Air ofrece una amortiguación y comodidad durante todo el día.


  • Color mostrado: Negro/Plata metalizado/Gamma Blue
  • Modelo: II6557-013

Nike Air Max Fire

74,99 €

Las nuevas Fire son unas zapatillas elegantes con sujeción que le dan un toque ardiente a la familia Air Max. El diseño de estas zapatillas, influenciado por los deportes de campo y el mundo digital, ofrece un look estilizado para el futuro. La piel sintética proporciona durabilidad, mientras que la unidad Max Air ofrece una amortiguación y comodidad durante todo el día.

Detalles del producto

  • Parte superior de piel sintética
  • Mediasuela de espuma
  • Presilla en la lengüeta y el talón
  • Zona del cuello de perfil bajo
  • Cordones elásticos
  • Color mostrado: Negro/Plata metalizado/Gamma Blue
  • Modelo: II6557-013

Envíos y devoluciones

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    Nike Air Max Fire Zapatillas - Niño/a pequeño/a

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    74,99 €