Nike Air Max
Chaqueta de tejido Woven - Hombre
Esta chaqueta combina el estilo tradicional de Air Max con la comodidad clásica. Sencilla y estilizada, está confeccionada con un ligero tejido de tafetán que incorpora tecnología de capilarización del sudor para mantener la comodidad. Además, incluye discretos bolsillos con cremallera en el pecho para guardar tus cosas de forma segura.
- Color mostrado: Wolf Grey/Cool Grey/Negro
- Modelo: IU5683-012
Nike Air Max
Esta chaqueta combina el estilo tradicional de Air Max con la comodidad clásica. Sencilla y estilizada, está confeccionada con un ligero tejido de tafetán que incorpora tecnología de capilarización del sudor para mantener la comodidad. Además, incluye discretos bolsillos con cremallera en el pecho para guardar tus cosas de forma segura.
Detalles del producto
- Puños y dobladillo elásticos
- Capucha con cordón elástico
- Detalles de diseño reflectante
- Este producto no está diseñado para su uso como equipo de protección individual (EPI)
- Cuerpo: 94 % nylon/6 % spandex. Forro: 100 % poliéster.
- Lavar a máquina
- De importación
- Color mostrado: Wolf Grey/Cool Grey/Negro
- Modelo: IU5683-012
Talla y ajuste
- Modelo: talla M y 180 cm de altura
- Ajuste holgado: amplio e informal
- Guía de tallas
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
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