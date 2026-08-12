Nike Air Max Alpha Trainer 6 Zapatillas de training - Hombre

Nike Air Max Alpha Trainer 6

89,99 €

Las Air Max Alpha Trainer 6 te aportan solidez y comodidad, lo mejor de ambos mundos, para tus entrenamientos más exigentes. La base plana y ancha evita que te hundas para que puedas alcanzar tus objetivos. El robusto talón, potenciado con una amortiguación "Air de rendimiento" visible, ofrece una estabilidad fiable cuando quieres ir a por una repetición más.

Estabilidad: alta

Cuanta más sujeción ofrecen las zapatillas, mayor estabilidad se nota en la postura. La combinación de sujeción perfeccionada y amortiguación situada intencionalmente aporta seguridad en cada pisada. La unidad Max Air del talón se ha perfeccionado para ofrecer una mayor estabilidad. La suela plana y ancha con patrón óptimo de goma proporciona mayor estabilidad y tracción.

Amortiguación: alta

Amortiguación en el antepié y el talón para suavizar el impacto de tus entrenamientos. La mediasuela de espuma con unidad Max Air en el talón amortigua el pie para ofrecer una comodidad duradera. La zona del tobillo de espuma ofrece amortiguación en cada movimiento.

Flexibilidad: moderada

Cuanta más flexibilidad tengan la mediasuela y la suela exterior, más podrás moverte de forma natural. Ranuras flexibles en el antepié diseñadas para hacer zancadas.

Goma adherente

La goma envuelve el lateral para mantener con firmeza el pie sobre la suela en los movimientos laterales.