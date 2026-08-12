Nike Air Max Alpha Trainer 6 Zapatillas de training - Hombre

CASSANDRAC988846875
Love them love the way they look and feel, I want ever color of them I just wish you also have t-shirt to go with each color of shoes.
Materiales reciclados
Este producto se ha confeccionado con, al menos, un 20 % de materiales reciclados
Las Air Max Alpha Trainer 6 te aportan solidez y comodidad, lo mejor de ambos mundos, para tus entrenamientos más exigentes. La base plana y ancha evita que te hundas para que puedas alcanzar tus objetivos. El robusto talón, potenciado con una amortiguación "Air de rendimiento" visible, ofrece una estabilidad fiable cuando quieres ir a por una repetición más.
Nike Air Max Alpha Trainer 6
Las Air Max Alpha Trainer 6 te aportan solidez y comodidad, lo mejor de ambos mundos, para tus entrenamientos más exigentes. La base plana y ancha evita que te hundas para que puedas alcanzar tus objetivos. El robusto talón, potenciado con una amortiguación "Air de rendimiento" visible, ofrece una estabilidad fiable cuando quieres ir a por una repetición más.
Cuanta más sujeción ofrecen las zapatillas, mayor estabilidad se nota en la postura. La combinación de sujeción perfeccionada y amortiguación situada intencionalmente aporta seguridad en cada pisada. La unidad Max Air del talón se ha perfeccionado para ofrecer una mayor estabilidad. La suela plana y ancha con patrón óptimo de goma proporciona mayor estabilidad y tracción.
Amortiguación en el antepié y el talón para suavizar el impacto de tus entrenamientos. La mediasuela de espuma con unidad Max Air en el talón amortigua el pie para ofrecer una comodidad duradera. La zona del tobillo de espuma ofrece amortiguación en cada movimiento.
Cuanta más flexibilidad tengan la mediasuela y la suela exterior, más podrás moverte de forma natural. Ranuras flexibles en el antepié diseñadas para hacer zancadas.
La goma envuelve el lateral para mantener con firmeza el pie sobre la suela en los movimientos laterales.
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
4.4 estrellas
CASSANDRAC988846875
Love them love the way they look and feel, I want ever color of them I just wish you also have t-shirt to go with each color of shoes.
I like everything about the product
Jeff671ba7c28c3147ada9cb5f02045a470e
I am 62 years old. I have been wearing the Nike product for at least 45 years and I have never been disappointed. Thank you so much for taking care of me.
Anne672980150
These shoes are super comfortable and look very nice.
Nike Air Max Alpha Trainer 6