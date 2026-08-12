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Buenas valoraciones
Nike Air Max Alpha Trainer 6 Zapatillas de training - Hombre - Negro/Negro/Anthracite

Materiales reciclados

Nike Air Max Alpha Trainer 6

Zapatillas de training - Hombre

89,99 €
Negro/Negro/Anthracite
Blanco/Negro/Gum Medium Brown/Blanco
Negro/Negro/Blanco
Light Smoke Grey/Negro/Gum Medium Brown/Anthracite
Off White/Negro/Blanco/Indigo Storm
Steam/Spruce Aura/Off White/Black Spruce
Racer Blue/Negro/Barely Volt/Blanco
Sail/Light Smoke Grey/Phantom/Pencil Point
Negro/Pencil Point/Anthracite/Carmesí brillante
Pure Platinum/Negro/Blanco/University Red
Negro/Sail/Gum Light Brown/Parachute Beige
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  • El producto es ajustado; te recomendamos pedir media talla más de la habitual
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Este producto se ha confeccionado con, al menos, un 20 % de materiales reciclados

Las Air Max Alpha Trainer 6 te aportan solidez y comodidad, lo mejor de ambos mundos, para tus entrenamientos más exigentes. La base plana y ancha evita que te hundas para que puedas alcanzar tus objetivos. El robusto talón, potenciado con una amortiguación "Air de rendimiento" visible, ofrece una estabilidad fiable cuando quieres ir a por una repetición más.


  • Color mostrado: Negro/Negro/Anthracite
  • Modelo: FQ1833-003

Nike Air Max Alpha Trainer 6

89,99 €

Las Air Max Alpha Trainer 6 te aportan solidez y comodidad, lo mejor de ambos mundos, para tus entrenamientos más exigentes. La base plana y ancha evita que te hundas para que puedas alcanzar tus objetivos. El robusto talón, potenciado con una amortiguación "Air de rendimiento" visible, ofrece una estabilidad fiable cuando quieres ir a por una repetición más.

Estabilidad: alta

Cuanta más sujeción ofrecen las zapatillas, mayor estabilidad se nota en la postura. La combinación de sujeción perfeccionada y amortiguación situada intencionalmente aporta seguridad en cada pisada. La unidad Max Air del talón se ha perfeccionado para ofrecer una mayor estabilidad. La suela plana y ancha con patrón óptimo de goma proporciona mayor estabilidad y tracción.

Amortiguación: alta

Amortiguación en el antepié y el talón para suavizar el impacto de tus entrenamientos. La mediasuela de espuma con unidad Max Air en el talón amortigua el pie para ofrecer una comodidad duradera. La zona del tobillo de espuma ofrece amortiguación en cada movimiento.

Flexibilidad: moderada

Cuanta más flexibilidad tengan la mediasuela y la suela exterior, más podrás moverte de forma natural. Ranuras flexibles en el antepié diseñadas para hacer zancadas.

Goma adherente

La goma envuelve el lateral para mantener con firmeza el pie sobre la suela en los movimientos laterales.

Detalles del producto

  • Color mostrado: Negro/Negro/Anthracite
  • Modelo: FQ1833-003

Talla y ajuste

    • El producto es ajustado; te recomendamos pedir media talla más de la habitual
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Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Evaluaciones (317)

4.4 estrellas

  • CASSANDRAC988846875

    Love them love the way they look and feel, I want ever color of them I just wish you also have t-shirt to go with each color of shoes.

  • I like everything about the product

    Jeff671ba7c28c3147ada9cb5f02045a470e

    I am 62 years old. I have been wearing the Nike product for at least 45 years and I have never been disappointed. Thank you so much for taking care of me.

  • Anne672980150

    These shoes are super comfortable and look very nice.

Nike Air Max Alpha Trainer 6 Zapatillas de training - Hombre

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