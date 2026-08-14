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Nike Air Max 95 x LEGO® Collection Zapatillas - Niño/a - Negro/Dark Smoke Grey/Smoke Grey/Plata metalizado

Nike Air Max 95 x LEGO® Collection

Zapatillas - Niño/a

149,99 €
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Nos hemos asociado con el Grupo LEGO® para crear esta alucinante edición de las Air Max 95. «Pero parecen las AM95 de siemprel», ¿no? ¡Sorpresa! Esa zona que te recuerda a los clásicos paneles ondulados es en realidad una ilusión. Pero no te preocupes, la doble amortiguación con cámaras de aire en la planta del pie es real y te proporciona el rebote necesario para cualquier tipo de juego, incluso para construir mundos.


  • Color mostrado: Negro/Dark Smoke Grey/Smoke Grey/Plata metalizado
  • Modelo: IO4801-002

Nike Air Max 95 x LEGO® Collection

149,99 €

Nos hemos asociado con el Grupo LEGO® para crear esta alucinante edición de las Air Max 95. «Pero parecen las AM95 de siemprel», ¿no? ¡Sorpresa! Esa zona que te recuerda a los clásicos paneles ondulados es en realidad una ilusión. Pero no te preocupes, la doble amortiguación con cámaras de aire en la planta del pie es real y te proporciona el rebote necesario para cualquier tipo de juego, incluso para construir mundos.

Ventajas

  • Diseño original de los paneles de las 95 inspirado en la anatomía humana y estampado para crear una ilusión óptica en capas.
  • Unidad Max Air visible que proporciona amortiguación ligera.
  • Suela exterior de goma con ranuras flexibles para una tracción duradera.

Detalles del producto

  • Cordones clásicos
  • Suela exterior de goma
  • Color mostrado: Negro/Dark Smoke Grey/Smoke Grey/Plata metalizado
  • Modelo: IO4801-002

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Evaluaciones (8)

4.6 estrellas

  • Shoes

    AnneG668795809

    Yes they are lovely very on trend for my grandson ,

  • Love it

    DebraG730010332

    It is a beautiful I am going to purchase another color

  • TomaraS610624445

    Size fits perfectly. Style is cute and unique

Nike Air Max 95 x LEGO® Collection Zapatillas - Niño/a

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Completa el look

Item 3 of 8

Air a lo grande, grandes ideas.

¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si unas traviesas minifiguras de LEGO® anduvieran sueltas por un laboratorio de Nike Air Max? Estas Air Max 95 rediseñadas tienen dos unidades Air que desafían las leyes de la física y una parte superior con detalles gráficos inspirados en las minifiguras. Esto es lo que pasa cuando se deja volar la imaginación.

Una obra de arte

Para darle un toque divertido al estilo LEGO, el diseño en capas de las 95 está pintado, lo que crea una ilusión óptica en las zapatillas.

Doble burbuja

Las 2 unidades Air en el antepié y el talón te dan la comodidad que necesitas para mejorar tus jugadas como nunca. Igual que las 95 originales.

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