Nike Air Max 95 x LEGO® Collection Zapatillas - Niño/a

Shoes
AnneG668795809
Yes they are lovely very on trend for my grandson ,
Nos hemos asociado con el Grupo LEGO® para crear esta alucinante edición de las Air Max 95. «Pero parecen las AM95 de siemprel», ¿no? ¡Sorpresa! Esa zona que te recuerda a los clásicos paneles ondulados es en realidad una ilusión. Pero no te preocupes, la doble amortiguación con cámaras de aire en la planta del pie es real y te proporciona el rebote necesario para cualquier tipo de juego, incluso para construir mundos.
Nike Air Max 95 x LEGO® Collection
Nos hemos asociado con el Grupo LEGO® para crear esta alucinante edición de las Air Max 95. «Pero parecen las AM95 de siemprel», ¿no? ¡Sorpresa! Esa zona que te recuerda a los clásicos paneles ondulados es en realidad una ilusión. Pero no te preocupes, la doble amortiguación con cámaras de aire en la planta del pie es real y te proporciona el rebote necesario para cualquier tipo de juego, incluso para construir mundos.
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4.6 estrellas
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AnneG668795809
Yes they are lovely very on trend for my grandson ,
Love it
DebraG730010332
It is a beautiful I am going to purchase another color
TomaraS610624445
Size fits perfectly. Style is cute and unique
Nike Air Max 95 x LEGO® Collection
¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si unas traviesas minifiguras de LEGO® anduvieran sueltas por un laboratorio de Nike Air Max? Estas Air Max 95 rediseñadas tienen dos unidades Air que desafían las leyes de la física y una parte superior con detalles gráficos inspirados en las minifiguras. Esto es lo que pasa cuando se deja volar la imaginación.
Para darle un toque divertido al estilo LEGO, el diseño en capas de las 95 está pintado, lo que crea una ilusión óptica en las zapatillas.
Las 2 unidades Air en el antepié y el talón te dan la comodidad que necesitas para mejorar tus jugadas como nunca. Igual que las 95 originales.
LEGO, el logotipo de LEGO y las configuraciones de ladrillos y botones son marcas registradas de The LEGO Group. ©2026 The LEGO Group. Todos los derechos reservados.